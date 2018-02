Data estelar: A Lua quarto crescente será Vazia das 4h06 às 16h13, horário de verão de Brasília, quando ingressa em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra o bom andamento de tudo depende muito mais de nossa humanidade do que da ajuda estelar, a qual se encontra à disposição, mas que não pode meramente aparecer demonstrando poder e forçando acontecimentos. Receberá ajuda quem se atrever a ajudar, pois é dessa forma que se ativa o circuito de distribuição de Vida, que é o próprio Universo. Que justiça haveria em ajudar alguém que não passasse para a frente a graça recebida? Toda a miséria e ignorância que há em nosso pequeno e assustado planeta é produto de nossa humanidade, que acumula o que recebe em vez de passá-lo para a frente, na forma de conhecimento, beleza, bondade e verdade. Atrever-se a prestar ajuda é perceber, na prática, que a mão de quem oferece nunca está vazia. ÁRIES 21-3 a 20-4 Assuma todas suas responsabilidades, pois ainda que o panorama de tal atitude pareça o de sua alma se agrilhoar a obrigações e tarefas, no fundo essa será a única e eficiente maneira de preservar o que de mais precioso há, a liberdade. TOURO 21-4 a 20-5 Dizem que a desconfiança promove segurança e proteção, mas acontece, na prática, tudo o contrário. O olhar desconfiado propicia a suspeita e esta, por sua vez, faz com que as pessoas pratiquem erros por terem sido postas sob suspeita. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ninguém poderia fazer contato com sua alma a não ser que você o permita. Acostumar-se com a solidão cria muros intransponíveis, mas as pessoas acham que não são elas as que impedem a aproximação, mas que isso lhes acontece como uma maldição. CÂNCER 21-6 a 21-7 Distrações travestidas de supostos prazeres espreitam no caminho, para que sua alma não cumpra os propósitos e objetivos. Pareceria legítimo distrair-se, mas se isso acontecer em detrimento do cumprimento de responsabilidades... LEÃO 22-7 a 22-8 Quando sua alma reconhece os propósitos que guiam e orientam as atitudes, percebe também as tentações que aparecem no caminho. Tais tentações são sedutoras o suficiente para chamar mais a atenção do que os propósitos iniciais. Tentações. VIRGEM 23-8 a 22-9 Tenha certeza, sempre haverá uma maneira melhor e mais eficiente de lidar com as situações e relacionamentos. Por isso, encare as adversidades e dificuldades como verdadeiros convites que o destino estende para você melhorar. LIBRA 23-9 a 22-10 Você domesticou várias pessoas de sua vida e elas assumiram a postura de dizer a você o tempo inteiro o que você deve fazer ou não fazer. Porém, sua alma progrediu e agora se vê às voltas com a necessidade de superar essa dinâmica. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quando você desconfia de alguém, na verdade confessa ser você a alma na qual não se deve confiar. A desconfiança está no olho de quem a vê em cada sinal aparentemente suspeito. A desconfiança é uma forma de enxergar o mundo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Reconhecer as responsabilidades é, ao mesmo tempo, reconhecer a potencialidade de responder à altura das necessidades, o que leva, também, a realizar desejos. As pessoas irresponsáveis não têm controle nenhum sobre suas vidas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A preguiça ataca todo mundo, inclusive aos capricornianos. A preguiça é um vício que ataca justamente quando seria necessário arregaçar as mangas e se esforçar com maior afinco do que o normal. Preguiça infame! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Aja com honestidade para com sua própria alma, reconhecendo suas verdadeiras intenções e, também, honestidade para com as pessoas próximas, respeitando seus sentimentos e vocações. Honestidade é a chave de bons relacionamentos. PEIXES 20-2 a 20-3 Aceite sua presença com todas as peculiaridades, virtudes e defeitos. Porém, aceite sua presença para reconhecê-la, mas não para estacionar nela, impedindo toda transformação. É necessário conhecer-se para mudar com maior facilidade.