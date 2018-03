Ajoelhar-se para crescer Data estelar: Vênus e Marte em conjunção; a Lua continua minguando no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade terá de ajoelhar-se para crescer e, também, terá de ceder para ganhar. Uma outra perspectiva completamente diferente da atual terá de ser contemplada pelos líderes do mundo, pois enquanto insistirem em aplicar fórmulas ortodoxas, consagradas no passado, continuarão com isso aumentando o tamanho da ruína. Ajoelhar-se é olhar tudo de outra perspectiva diferente, enquanto que ceder é a atitude resultante dessa nova perspectiva. A riqueza nos moldes antigos nunca mais será, mas este nosso planeta azul continuará concedendo prosperidade e riqueza, porque é do merecimento de todos os seres que habitam aqui participarem da glória que é ser parte integrante do corpo colossal do Altíssimo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Com tanta coisa na cabeça, a paciência em relação aos assuntos domésticos e corriqueiros anda quase nula. Porém, tais assuntos continuam em desenvolvimento e necessitam de sua atenção e, por isso, melhor é abaixar um pouco a bola. TOURO 21-4 a 20-5 Neste momento, não haverá ajuda por parte de ninguém. Muito pelo contrário até, as pessoas que deveriam ajudar são exatamente aquelas que colocam problemas em seu caminho. Talvez seja sábio isolar-se para que tudo corra bem. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Encare com firmeza e boa vontade os erros que você cometer. O maior erro de todos é gastar tempo e vitalidade eximindo-se de toda e qualquer responsabilidade. A vida é sua, cabe a você assumi-la e vivê-la com plena e sincera intensidade. CÂNCER 21-6 a 21-7 A contradição marca presença e torna difícil a tomada de qualquer decisão. Porém, não será tempo perdido o que você usar para debruçar-se sobre as contradições que perceber entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. LEÃO 22-7 a 22-8 Essa crise que está em andamento e que só dá sinais de aumento é, na verdade, a grande oportunidade de crescer e prosperar que sua alma estava esperando há muito tempo. É a oportunidade de você atualizar sua força. VIRGEM 23-8 a 22-9 Oriente-se de acordo com os sinais que a vida lhe oferece através dos relacionamentos. É imprescindível você dar um passo além de si, em busca de desenvolver relacionamentos mais saudáveis e capazes de orientar seus passos. LIBRA 23-9 a 22-10 Sempre haverá por perto um espírito de porco decidido a humilhar qualquer pessoa que se esforce para melhorar a si mesma e o mundo também, sempre. Passe rapidamente por essa situação, desintegre-a com a indiferença. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Bem que você gostaria de se deixar levar por todas essas distrações prazerosas que acontecem ao seu redor. Porém, este é um momento no qual o senso do dever há de falar mais alto. Faça o que só você pode fazer agora. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Desempenhe sua magia, faça com que tudo adquira movimento e energia, incentive as pessoas próximas a atuarem com atrevimento e criatividade. Desempenhe sua magia, este é um momento no qual muita coisa boa pode acontecer. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Use seu poder com a maior sabedoria possível, mas se por acaso você achar que não tem poder nenhum, pense melhor, pois pensar melhor também é um poder em si mesmo. Sentir, pensar, ouvir, ver, agir, todos são poderes. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Diversos erros foram cometidos, mas não há tempo para perder com arrependimentos ou sentimentos de culpa. O assunto, agora, é arregaçar as mangas e dedicar-se com afinco e boa vontade a tomar as atitudes pertinentes a cada caso. PEIXES 20-2 a 20-3 As coisas não acontecem simplesmente, você acontece também, você está presente em tudo. Por isso, evite se pensar vítima dos acontecimentos, porque dessa forma você se afasta da possibilidade de tomar as rédeas de seu destino.