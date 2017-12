Ainda não viu a rainha de Helen Mirren? Hoje, mais uma reprise Stephen Frears já havia realizado uma série de TV sobre o ex-premier britânico Tony Blair quando fez, para o cinema, A Rainha. O filme é, de novo, a atração das 22 horas no Telecine Premium. Apesar do título, A Rainha é, também de novo, sobre Blair. Frears concentra-se no período após a morte de Lady Di. O povo chorava nas ruas a morte de sua princesa. O Palácio de Buckingham guardava o silêncio. A Rainha Elizabeth II distanciava-se da dor popular. O filme de Stephen Frears é sobre o esforço, de bastidores, do premier trabalhista para vencer a frieza da rainha (e salvar a monarquia). Helen ganhou o Oscar pelo papel. Sua Elizabeth II é um modelo de precisão dramática e de fidelidade física a uma personagem, sem tentar cloná-la. Mas Helen, por melhor que seja (e é), nunca deixa de ser ela mesma. A pesquisadora de A Lenda do Tesouro Perdido - O Livro dos Segredos repete A Rainha e o que é menos nobre é o material, não a atriz. Helen Mirren é casada com o cineasta Taylor Hackford. Esteve em São Paulo há alguns anos, com ele. Já era um mito da representação, mas ninguém se interessou em entrevistá-la. Helen passeava sua classe pelo hotel, sem que ninguém corresse atrás dela.