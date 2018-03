Ainda assim... Data estelar: Mercúrio ingressa no signo de Gêmeos; a Lua continua minguando em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra os corruptos dos governos existem porque nossa humanidade se corrompe em pensamento. Os abusos sexuais ocorrem porque nossa humanidade se delicia em pensamentos e palavras insolentes. A atrocidade da guerra permanece entre nós porque nossa espécie brande o ódio cotidianamente em pensamento, palavra e obra. Alguns se acham afortunados porque conseguem praticar maldades sem receber punição imediata. Como se enganam! O resultado dos pecados e insolências gruda na alma até que os devidos ajustes e compensações sejam feitos. De vez em quando, como agora, o monstruoso resultado de milênios pecadores encontra a oportunidade de redenção. Porém, ainda assim nada pode ser imposto, tudo precisa ser escolhido livremente. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quanto mais ambiciosos forem seus planos, maior o tempo que levará para que a realização seja algo factível. Nada de ansiedade, nada de sentimento de derrota, a maior parte do tempo tudo será complexo e sinuoso. TOURO 21-4 a 20-5 Prepare-se para aceitar que você errou, porque se isso acontecer significará que você se arriscou e que uma nota de criatividade guiava seus passos. A intenção de criar há de ser temperada com erros e acertos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A espontaneidade parece boa, mas no caso atual seria ingênua demais para se tornar eficiente. Pense melhor, contenha seus impulsos e, com a ajuda do tempo, observe com clareza tudo que produzir efeitos a longo prazo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Para relacionar-se da melhor forma possível você terá de reeducar a si mesmo, porque pela inércia você, e também o restante do mundo, pensaria em primeiro lugar em seus interesses em vez de no bem do próprio relacionamento. LEÃO 22-7 a 22-8 Pedir perdão é de suma importância, uma atitude ainda mais valiosa do que perdoar alguém. Só quem já sofreu injustiças e pressões indevidas sabe que a única maneira de superar é silenciar e perdoar tudo no fundo do coração. VIRGEM 23-8 a 22-9 As pessoas espertas parecem bem-sucedidas, porque são velozes e competitivas. Porém, nada garante que elas sejam bem-sucedidas intimamente, porque pensando sempre em si mesmas raramente constroem bons relacionamentos. LIBRA 23-9 a 22-10 O que parecia justo e correto acabou produzindo discordância e conflito. Nada devia ser assim, mas já que é desse jeito que as coisas andam acontecendo, então o assunto será ir além da normalidade e reinventar os relacionamentos. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Os aspectos discordantes da realidade não se solucionam com a simplicidade desejada. Ou seja, você não poderá escolher alguns assuntos em detrimento de outros. A discordância apareceu para você usar a força da discriminação. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sua alma percebe claramente os detalhes que não funcionam bem e, por isso, tornou-se responsável por fazer algo para solucioná-los, a despeito de que, talvez, não seja essa sua incumbência. Solucionar é prioridade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tome atitudes autênticas, evitando seguir o exemplo de quem quer que seja. Este é um momento no qual seria melhor você ser original, agindo de acordo com seus impulsos e ideais. Faça isso nem que seja para experimentar. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Pense infinitamente antes de emitir a palavra e dialogue incessantemente com a sua própria alma antes de lançar-se à prática. O tempo envolvido na preparação há de ser muito superior ao da execução propriamente dita. PEIXES 20-2 a 20-3 Tudo que você conhece terá de ser descartado em algum momento, porque você aprenderá a pensar por si em vez de simplesmente reproduzir o que disseram que você devia pensar. Esse momento é atual, a oportunidade bate à porta.