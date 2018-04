Ai Weiwei doa obra feita de Lego para museu renascentista de Florença

O artista e dissidente chinês Ai Weiwei oficializou nesta segunda-feira, 30, a doação de um autorretrato feito com Lego para as Gallerie degli Uffizi, o principal museu renascentista do mundo e situado em Florença, norte da Itália.

A obra será exposta a partir do próximo mês de novembro, de acordo com o diretor das galerias, Eike Schmidt. Além disso, Weiwei também dará uma peça criada com o famoso brinquedo à Fundação Palazzo Strozzi, que fez uma grande mostra dedicada ao chinês.

Realizada na sede da entidade, em Florença, a exposição recebeu 150 mil visitantes em seus quatro meses em cartaz, encerrados no último dia 22 de janeiro. Durante a mostra, o leilão de duas obras de Ai Weiwei arrecadou 101 mil euros para as vítimas do terremoto que devastou a cidade de Amatrice, em 24 de agosto.

O artista é um dos maiores críticos internos do regime em vigor na China e ficou proibido de sair do país por quatro anos. (ANSA)