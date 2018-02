Agyness, a It Girl da semana Eleita a personalidade mais chata de 2008 pela BBC e definida como ?onipresente?, a inglesa Agyness Deyn está nas capas desde o The Sun até a arrojada i-D (foi tema da edição de maio de 2008). Com passagens pela Vogue, campanhas da Burberry e desfiles da House of Holland (é amiga de Henry, um dos criadores da grife), namora o guitarrista do Strokes, Hammond Jr., e também se aventura na banda Lucky Knitwear. Com seu look sexy-andrógino, é candidata a assumir o trono que já foi de Kate Moss e considerada a atual embaixatriz do jovem ?English style?. Para completar, Agyness é a estrela da Ellus, na terça.