Agora e depois

Data estelar: Netuno recebe a quadratura de Mercúrio e o trígono de Vênus; a Lua se aproxima da fase cheia transitando por Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade andou se convencendo de que o Mal passaria pelo Bem e tudo ficaria por isso mesmo, e pareceu vitoriosa nesta investida, já que como a maioria a pratica, estabeleceu-se uma lei do silêncio subliminar que fortaleceu o processo. Porém, como nossa humanidade não é o centro do Universo, mas apenas uma parte deste, ainda que o fingimento fique maquiado de normalidade, seu prazo de validade expiraria em algum momento. A conjunção de Júpiter e Plutão do próximo mês de dezembro ainda dará tanto fôlego a esse fingimento que nossa humanidade se convencerá de ter ganho a parada, transformando-se em Deusa. Porém, em 2009, com a entrada de Plutão em Capricórnio, o inferno provocado pela sua impostura a derrubará do cavalo. ÁRIES 21-3 a 20-4 As pessoas que vivem desconfiando das outras acabam, elas mesmas, tomando atitudes que provocam distúrbios e, no fim da história, são elas que se transformam em seres pouco confiáveis. Melhor usar a desconfiança com parcimônia. TOURO 21-4 a 20-5 A vida é um mistério, mas isso não impede que você a continue usando e que, inclusive, se dê muito bem nela. Este argumento serve para impedir que você continue buscando explicações para tudo, pois, com certeza, seria impossível encontrá-las. GÊMEOS 21-5 a 20-6 É importante compreender a necessidade do esforço concreto aqui na Terra, porém, não é sábio convencer-se de que tudo seria conquistado apenas por este caminho, pois nem todo esforço conduz à vitória, só aquele que for combinado com o sonho. CÂNCER 21-6 a 21-7 Prefira o silêncio às conversas onde só se fofoca. Melhor optar pelo silêncio, pois sua alma necessita se fortalecer na verdade e, pelo contrário, as fofocas e boatos só ajudarão você a continuar sem tino para tomar as decisões. LEÃO 22-7 a 22-8 Ainda que viajar na fantasia seja prazeroso, é hora de se agarrar firmemente aos fatos, tentando manter a cabeça no lugar a maior parte do tempo. Talvez seja você quem deva assumir esse duro papel de lembrar a todos as questões factuais. VIRGEM 23-8 a 22-9 Você sabe muito bem que, com carinho e boa disposição, as coisas sempre dão bons resultados, pelo que, não seria despropositado afirmar que quando a alma é tomada pela irritação ela deseja destruir tudo, inclusive o que lhe interessa conservar. LIBRA 23-9 a 22-10 Coisas! O bem-estar parece depender de coisas, principalmente daquelas que você ainda não tem. Saia dessa! As coisas que você comprar precisarão de cuidados e de gastos em manutenção, comprovando, com isso, o ilusório bem-estar que vem com elas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Você não vai transformar sua vida em algo maior e melhor detestando as condições atuais. Quanto mais você odiar os acontecimentos em que sua alma está inserida, menores serão as chances de essa transformação se processar. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Suas idéias podem ser as maiores e melhores, porém, este não é o momento mais propício para você impô-las. Pelo contrário, no momento seria sábio de sua parte dar mais espaço às outras pessoas que fazem parte dos empreendimentos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sonhos também são recursos, e talvez sejam os mais valiosos de todos, pois ainda que sejam impalpáveis e sutis, é deles que provem o fundamental entusiasmo que fará sua alma se esforçar para obter realizações e progresso. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A discordância entre a teoria e a prática é um dos argumentos que fortalecem a teoria de que tudo, no mundo humano, é destinado à imperfeição. Este convencimento, porém, é fruto da atitude preguiçosa de quem não se esforça o suficiente. PEIXES 20-2 a 20-3 Faça de sua vida íntima um foco que irradie luz e alegria para todo o resto das circunstâncias. Para isso, você terá de iniciar o processo de purificação, livrando-se de segredos e relacionamentos que amarguem a existência.