Agende-se Ratatouille teatral É a última chance, neste fim de semana, para ver a delicada interpretação de Irene Ravache em A Reserva. Nessa peça de Marta Góes, espécie de Ratatouille teatral, o público alterna riso e comoção ao acompanhar a saga da dona de casa que, viúva, abre um restaurante para sobreviver, mas acaba descobrindo seu potencial e a paixão pela vida como artista da culinária. Serviço A Reserva. Teatro Cosipa Cultura (288 lug.). Av. do Café, 277, 5070- 7018. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 40/ 60. Até domingo Soprando Velinhas A banda paulistana Hurtmold é a convidada do show que comemora trâs anos do Studio SP, mas aproveita para também soprar velinhas, afinal está completando dez anos de estrada. Serviço Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje e amanhã, 21h; dom., 19h. R$ 30