Agenda 2008 será lançada hoje: e adivinhe qual o tema? Quem também entra na série de espetáculos que devem pipocar por conta do cinqüentenário da bossa nova é a produtora SSMM/Fred Rossi, com o Agenda Bossa Nova, que terá início já a partir de amanhã, com uma temporada de shows no Tom Jazz, em São Paulo. Carlos Lyra, autor de canções como Lobo Bobo, Coisa mais Linda, e Se É Tarde me Perdoa, está no programa, assim como Marcos Valle, Jana Viscardi, João Donato e Roberto Menescal. A Agenda Bossa Nova contempla uma série de 12 finais de semana de shows até 1º de dezembro, e tem sua estréia com Lyra. O produtor Fred Rossi aproveita a série do livro-agenda Anotações com Arte, lançada em 2003, dedicada a Vinicius de Moraes, para este ano homenagear os 50 anos do gênero. A agenda 2008, que já está pronta, mais uma vez com texto do jornalista e dramaturgo Oswaldo Mendes, será lançada hoje, às 19 horas, na Livraria Cultura, do Conjunto Nacional, em São Paulo, com a presença confirmada de Carlos Lyra. Além dos shows no Tom Jazz, nos meses de abril e maio do ano que vem, o projeto vai se deslocar para atender universitários paulistas em 15 cidades, como Campinas, Ribeirão Preto, Santos e São José do Rio Preto. Essa parte do projeto, que terá Os Cariocas, Cris Delanno, Wanda Sá, entre outros, está orçada em pouco mais de R$ 1 milhão. A previsão é de que a Agenda Bossa Nova continue no segundo semestre, com expansão para cidades de outros Estados. Diante da proliferação de eventos em torno dos 50 anos da bossa nova, Rossi diz não acreditar numa concorrência forte, ''''pelo menos por enquanto''''. E pondera: ''''Acho que pode haver concorrência, mas haverá espaço. O público está bastante receptivo, nós temos também o foco do circuito universitário, não vamos atingir todas as cidades do Brasil. O que a gente quer fazer é apresentar um determinado número de shows com padrão de qualidade coerente com o gênero.''''