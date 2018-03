Aerosmith cancela turnê americana A banda Aerosmith cancelou o restante de sua turnê de verão depois de uma queda sofrida por Steven Tyler. O vocalista da banda norte-americana sofreu várias lesões depois de cair no palco em uma apresentação no dia 5 de agosto, em Dakota do Sul. Ele fraturou o ombro e levou 20 pontos na cabeça. Segundo comunicado oficial do grupo, o reembolso dos ingressos para o resto da turnê pode ser retirado nos respectivos locais de compra. A banda ainda não divulgou a data de retorno aos palcos. O vocalista de 61 anos, que ficará de repouso seguindo orientações médicas, desculpou-se publicamente e agradeceu o apoio dos fãs. AP