Ady Addor fala sobre a sua trajetória A Secretaria de Estado da Cultura e a São Paulo Companhia de Dança promovem mais uma edição do projeto Figuras da Dança, que visa a colher depoimentos públicos de grandes figuras da área para futuramente gravar em DVD e veicular em programas da TV Cultura. A bailarina e professora Ady Addor é a convidada de hoje. Ela vai contar um pouco de sua trajetória na dança às 20 horas, no Auditório Franco Zampari (Av. Tiradentes, 451, telefone 3224-1380, com entrada franca). Participam também do encontro Cleusa Fernandes, Hugo Travers, Marisa Magalhães, Tatiana Leskova, Inês Bogéa e Iracity Cardoso.