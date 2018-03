Adultos DATA ESTELAR Mercúrio e Netuno em conjunção; Lua é quase quarto crescente no signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade nasce num mundo cheio de perguntas, mas com poucas respostas. Perante estas condições, à medida em que nos convertemos adultos, também nos tornamos destros na arte de ocultar nossos temores e dúvidas, iniciando-nos na arte da simulação, fingindo que tudo está bem apesar de nosso silencioso desespero. Quando crianças admiramos os adultos, tão seguros de si, tão fortes e de presença dominante. Logo nos decepcionamos, porque enxergamos a mente por trás da máscara e, carentes de respostas e alternativas, acabamos nós mesmos nos transformando nesses adultos decepcionantes. Os adultos que melhor fingirem serão premiados. Enquanto isso, a alma informa haver vida mais abundante além dessa paródia. Áries >>21-03 a 20-04 Sobram ideias e boas pessoas com que realizá-las, mas faltam recursos materiais, o que provoca uma sensação decepcionante de paralisia. Porém, este estado de coisas não durará o suficiente para transformar-se numa preocupação. Touro >>21-04 a 20-05 Sua vida não é apenas sua vida, sua vida é a rede de relacionamentos em que sua presença se insere. Esta rede constitui uma dinâmica de constante troca entre todas as pessoas. O sucesso depende do bom andamento desta rede. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O profundo entusiasmo que sua alma sente porque sonha o que sonha não é compatível com os passos concretos que você teria de dar para realizá-los. Porém, neste momento, sua alma equilibra o excesso de materialismo do mundo. Câncer >>21-06 a 21-07 Neste momento, tudo parece ser um teste de paciência para sua alma, porque as contrariedades ganham de goleada das circunstâncias que facilitariam seus propósitos. Porém, tudo é o que é, mais vale assumir uma atitude realista. Leão>> 22-07 a 22-08 Só a verdade liberta e só a liberdade é arauto do espírito. Acontece apenas que sempre é mais fácil dizer a verdade do que ouvi-la. Porém, para a alma que realmente busca aprimorar-se, ouvir uma verdade de vez em quando é essencial. Virgem >>23-08 a 22-09 Uma coisa é submeter-se humildemente às condições que forem insuperáveis. Outra diferente é submeter-se a desaforos impostos aos gritos por pessoas que, teoricamente, deviam aliviar seu caminho, por serem familiares. Libra >>23-09 a 22-10 Perspectivas muito novas e vibrantes se abrem e você, evidentemente, se encanta com elas. Por que haveria de ser diferente? Talvez porque no passado houve decepção. Porém, o entusiasmo não deve ser maculado com traumas do passado. Escorpião >>23-10 a 21-11 Ganhar dinheiro não pode ser um objetivo em si mesmo. Tenha em mente um ideal, porque assim, quando tiver conquistado o dinheiro desejado, sua alma não será destruída por esse poder que, ocioso, se alimenta de quem o possui. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Enquanto você se ocupar em manter lá no alto, com pureza e graça, a qualidade de tudo que faz, os resultados materiais acontecerão automaticamente, sem grandes preocupações. O problema acontece quando esta fórmula se inverte. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Uns têm as ideias, outros possuem os recursos para que os empreendimentos sejam colocados em marcha. O que vale mais, a ideia ou o recurso material? De fato, o que vale mais é que ambas as partes se entendam. Isso sim importa! Aquário >>21-01 a 19-02 Chega um momento em que só uma atitude irracional pode desempacar certas situações. Porém, tenha em mente que irracional não significa brutal, mas descabida, inesperada, surpreendente, do tipo que ninguém espera acontecer. Peixes >>20-02 a 20-03 Dessa vez será melhor você tomar a iniciativa e compartilhar os bons sentimentos que afloram do fundo de sua alma. Dessa vez não espere que misteriosas coincidências façam isso por você. Dessa vez diga o que precisa ser dito.