Adorno entre modernismo e a arte de Vanguarda A participação de Theodor Adorno no debate crítico sobre o modernismo e as vanguardas - focadas nas questões do expressionismo, do neoclassicismo e da nova música, durante a República de Weimar - é o ponto de partida para este estudo. Resultado de uma tese de doutorado defendida na USP, o livro apresenta uma análise da relação entre teoria crítica e estética filosófica na obra do pensador alemão. "A reflexão estética de Adorno é uma das chaves de nosso tempo. Convencido disso, Jorge de Almeida acompanha o surgimento de seus problemas e conceitos em meio à discussão sobre a ?nova música? alemã, com foco em Schoenberg, travada ao longo dos anos 20 do século passado", observa Roberto Schwarz.