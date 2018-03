Adaptação de As Meninas tem leitura grátis hoje A escritora e dramaturga Maria Adelaide Amaral costuma dizer que o texto de Lygia Fagundes Telles agarra o público pela emoção. Foi o que a direcionou na versão que escreveu para o teatro do romance As Meninas, recentemente reeditado pela Companhia das Letras. "Os eventos podem ser antigos, a ação dramática não, o que torna o texto atemporal", comenta. "Valeu na época e continua valendo hoje." Com direção de Yara de Novaes, a peça ainda está no início do processo. Mas um aperitivo pode ser conferido hoje às 15 horas, com uma leitura do texto adaptado, no Teatro Eva Herz (Livraria Cultura do Conjunto Nacional), com entrada franca. Lançado em 1973, As Meninas traz a história de três universitárias, que se revezam como narradoras da obra durante uma greve estudantil: Lorena, fruto de uma educação esmerada, vive remoendo o passado; Lia, conhecida como Lião, ativista de esquerda dedicada à ação política clandestina; e Ana Clara, estudante de psicologia com sérios problemas existenciais. "Além da elegância do estilo, Lygia tem um sentido de dramaticidade espantoso", atesta Maria Adelaide. "Cada romance ou conto seu, contém uma peça de teatro." A leitura de hoje será feita pelos atores Bárbara Paz, Clarissa Rockenbach, Silvia Lourenço, José Roberto Jardim, Luciano Andrey, Clarisse Abujamra e Tuna Dwek.