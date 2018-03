Acusação PLÁGIO: Antes de lançar seu livro, David Grann publicou uma matéria sobre Percy Fawcett na revista New Yorker, em 2005. Na época, veio ao Brasil e entrevistou o escritor e jornalista Hermes Leal, autor de O Enigma do Coronel Fawcett: O Verdadeiro Indiana Jones (Geração), publicado em 1996. Ao saber detalhes do livro do americano, no entanto, Leal acreditou ter visto muita semelhança com seu trabalho, chegando a ameaçar interpelá-lo na Justiça. "É um completo absurdo", disse Grann ao Estado. "Na época em que fez essa acusação, ele sequer tinha lido meu livro." Grann afirma que almoçou com Leal em 2005 e, como historiador, citou o trabalho do brasileiro em notas de rodapé de seu livro.