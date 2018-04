Acordo vai até 2009

O contrato entre Televisa e SBT deve ser renegociado no próximo ano. A previsão é de que a parceria entre as duas empresas vingue até 2009. Segundo o diretor de teledramaturgia do SBT, David Grinberg, a vontade da emissora é produzir mais uma novela, além de Amigas e Rivais, que estréia na segunda-feira. "Queremos mais de uma produção para recuperar o público que se afastou do SBT", afirma Grinberg, insistindo no blábláblá mais do que manjado do canal. Se essa outra produção será feita com a Televisa, já é uma outra história, ainda indefinida. Amigas e Rivais marca ainda uma nova fase da emissora, já que agora a Assessoria de Imprensa volta a divulgar os capítulos das novelas, coisa que não vinha fazendo por mero capricho de Silvio Santos. Em setembro, o SBT define qual novela substituirá Amigas e Rivais, que acaba em abril. Outro projeto da teledramaturgia inclui Íris Abravanel, mulher do patrão. Ela planeja escrever novelas, mas a emissora ainda não informa detalhes sobre isso. A visita aos estúdios de novela com Grinberg confirmam as intenções da primeira-dama.