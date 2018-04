Acontecimento cósmico Data estelar: Saturno retoma progradação, o Sol em quadratura com Júpiter e Netuno; a Lua míngua em Aquário. Enquanto isso, aqui na Terra se aproxima o momento em que o fluxo de verdade sobrepujará a corrente de mentiras da civilização, provocando o ponto de ruptura do véu que separa a realidade material da astral. Este é um acontecimento de magnitude cósmica, que abre as portas da percepção de nossa humanidade. Quem será capaz de suportar e dominar essa capacidade nova? Quem não sentirá vergonha ao ver expostos seus desejos e pensamentos, só acalentados porque havia a garantia de permanecerem ocultos? Preparar-se para o advento é, basicamente, um processo de purificação. Dizer a verdade, agir de forma correta e tomar atitudes mansas, esses três exercícios constituem o imprescindível processo de purificação. Agora só falta praticar. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você poderá ter o que pretende, mas não imediatamente. Levando isso em conta, tudo dará certo, mas se você forçar demais a barra para ter imediatamente o que só viria no futuro, então os atropelos poderão fugir do seu controle. TOURO 21-4 a 20-5 Enfrentar tudo com atitudes radicais parece tentador, acena com possíveis soluções. Porém, no ventre dessas atitudes há, na verdade, o germe de problemas ainda maiores daqueles que você gostaria de solucionar. Respire fundo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Começar o tiroteio é fácil, difícil vai ser depois tentar detê-lo, porque as pessoas agirão de forma impulsiva e ninguém vai querer ouvir razão nenhuma. Por isso, melhor pensar várias vezes antes de dar início ao tiroteio. CÂNCER 21-6 a 21-7 É inútil ir às raias da loucura só para garantir a realização de um desejo, agir assim seria mais capricho do que desejo. Por isso, melhor reter o impulso e pensar bem no que se está fazendo. Há coisas mais importantes em andamento. LEÃO 22-7 a 22-8 Nenhum bem pode ser pensado como resultado de fazer mal a alguém. No ardor da loucura impulsiva, muitas atitudes irracionais podem ser tomadas e alguma satisfação obtida assim. Porém, depois tudo mostraria sua verdadeira cara. VIRGEM 23-8 a 22-9 A harmonia buscada não será resultado de nenhuma discussão, mas das atitudes concretas que as pessoas envolvidas se atreverem a tomar. É aqui que a coisa empaca, porque em geral todo mundo adora discutir e nada fazer. LIBRA 23-9 a 22-10 Um pouco de loucura é necessário de vez em quando, porque o mundo em que você vive é perturbador demais para se manter a cabeça no lugar constantemente. O ruim não é perder a cabeça, mas não saber colocá-la no lugar novamente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A presença de espírito aparece justamente no momento em que acontecem situações que desafiam o bom humor. Tirar conclusões de tudo que acontecer agora seria um erro. Melhor deixar que a poeira assente e só depois meditar sobre tudo. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Quando pretender que algo seja feito do jeito que você o pensar, faça-o com suas próprias mãos. Acontece que se deixar esse assunto nas mãos de outras pessoas, elas cumprirão a tarefa de acordo com o estilo delas. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As circunstâncias não são nada propícias a você fazer valer seus desejos. Melhor seria recuar, apesar do grande desgaste que isso significaria. É que, em relação ao futuro, mais valeria uma frustração imediata do que uma vergonha eterna. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Uma pequena dose de alegria será suficiente para superar o estado de agressividade que paira no ar dos relacionamentos mais importantes. É importante superar essa agressividade, aplicando-lhe o antídoto mais eficiente. PEIXES 20-2 a 20-3 Tenha cuidado apenas com a vontade de falar tudo que vier à sua cabeça, este é um momento em que a impulsividade acabaria criando situações problemáticas para o futuro. Pense longe, pense além das circunstâncias imediatas.