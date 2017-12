Aço vai, aço vem. E o Brasil? Nada Fabricantes brasileiros de vagões ferroviários estão muito preocupados com o edital de concorrência internacional, publicado recentemente, para a compra de nove mil vagões pelas ferrovias brasileiras. Por temerem perder esse enorme negócio para outros países - especialmente a China, país em que a indústria de vagões trabalha em condições extremamente vantajosas em relação às dos brasileiros - já começaram a discutir com o governo Lula a possibilidade de algum tipo de compensação, especialmente na área tributária. Querem participar da concorrência com pelo menos alguma chance de ganhar. Uma das principais razões para a movimentação dos fabricantes nacionais está no fato de que o aço usado na produção dos vagões chineses é feito com matéria-prima exportada pelo Brasil. Quer dizer, o País vende aos chineses o minério por um preço menor que o frete utilizado para levá-lo até lá e, depois, compra vagões fabricados com aço produzido em siderúrgicas chinesas a custos muito menores que os brasileiros. Aliás, por falar em vagões, a General Eletric, que fabricou locomotivas no Brasil na década de 70, resolveu, depois de negociações com o governo Lula, por meio do Ministério do Desenvolvimento: vai transferir sua produção da Pensilvânia para Campinas. A direção da empresa deve anunciar a decisão ao presidente Lula nos próximos dias. Segundo fonte da empresa, os planos são de começar a produção já em março do ano que vem. Está escrito Aparecida Liberato e Beto Junqueyra autografaram semana passada o livro Diga-me Seu Nome e Direi Quem Você É. Vejam as definições do livro da numeróloga. Lula - não gosta de detalhes. Sabe influenciar, dar ordens. Dilma - tem enorme capacidade de influenciar o ambiente. É sociável e impaciente. Serra - exigente consigo mesmo, age com a mente e não com a emoção. Aécio - atrai relacionamentos com facilidade. Aprecia as artes e a beleza. Ciro - conflito entre o racional e sua imaginação. Um líder impulsivo. Jobim - auto-confiante, gosta de se envolver em grandes empreendimentos. Sobre pedras Chegou sábado de Tel-Aviv o governador Aécio Neves. Trouxe na mala, entre outras, o interesse da Bolsa de Diamantes de Israel pelo mercado brasileiro de extração. O governo mineiro está interessado, garante Aécio, em trabalhar por uma maior formalização do setor, potencialmente tão importante. E os israelenses estão de olho na lapidação de pedras preciosas brasileiras. Vão trocar? O editor de moda Giovanni Frasson ganhou lugar no backstage do tradicional desfile anual da Victoria?s Secret, em Los Angeles. E ali ouviu de uma diretora que a brasileira Alessandra Ambrósio é a mais cotada para substituir Gisele Bündchen no posto que ocupou por seis anos à frente da marca, faturando US$ 5 milhões por ano. Cidadania Está marcado para amanhã, o Prêmio Trip Transformadores, montado pela editora Trip. Entre 36 finalistas - em categorias como desprendimento, acolhimento e saber - doze brasileiros que transformam a realidade em felicidade serão premiados. Tais Araújo e Paulo Miklos serão os mestres-de-cerimônias da noite, que acontece no Auditório Ibirapuera. Impressão digital Lakshmi Mittal O poderoso CEO da Acelor Mittal estará no Brasil, dia 29, para inaugurar a expansão da ArcelorMittal Tubarão, no município de Serra, no Espírito Santo. Trata-se do maior investimento da multinacional no Brasil. A unidade custou US$ 1,8 bilhão e deverá contar com a presença do presidente Lula e do grão-duque de Luxemburgo. Na frente Engajada na causa, Adriana Barra desenvolveu uma linha de camisetas para a campanha do Instituto Se Toque - que alerta para a importância da prevenção do câncer de mama -, criado pela primeira-dama do Estado, Monica Serra. O resultado? Uma venda especial que acontece hoje, na loja da estilista, nos Jardins A cantora paulista Suzana Salles, o tenor brasiliense Lenine Santos e o violeiro e arranjador Ivan Vilela vêm aí com o volume 2 do CD Caipira. É para 2008. A American Bar Association, a International Bar Association, Inter-American Bar Association, Inter-Pacific Bar Association e Union Internationale des Avocats se uniram para um projeto assim pouco ambicioso. Não, não vão fazer uma cruzada a favor dos bares do mundo. Estas associações são de advogados e estão tocando um projeto de alto coturno: The World Justice Project. Objetivo? Fixar os princípios básicos de um Sistema Jurídico Mundial . Esse sistema já teve uma reunião preparatória das Américas, encerrada ontem em Buenos Aires. Ordélio Azevedo Sette foi o único brasileiro. A plenária, com 500 pessoas, será em julho de 2008, em Viena. Durante dez anos, artistas como Carlos Scliar, Ângelo Aquino, Iole de Freitas e Waltércio Caldas pintaram auto-retratos a pedido do arquiteto Márcio Rebello. O resultado? Um panorama da arte nacional que virou livro: o Auto-retrato do Brasil, a ser lançado amanhã, no Rio.