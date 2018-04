Acidente fere técnico

Caminhos do Coração estréia hoje e os seus efeitos especiais já tiveram conseqüências trágicas. No sábado, durante a gravação da explosão de um carro no Brooklin, em São Paulo, um pedaço de madeira que segurava o veículo estilhaçou a perna de um funcionário encarregado pelos efeitos especiais. Na cena, que deve ir ao ar no capítulo de hoje, uma equipe da Polícia Federal tenta capturar um grupo de traficantes e, para isso, arma a explosão de um carro. Na hora do acidente, os presentes ficaram muito assustados. O ferido, Roberto Campinho, funcionário terceirizado, foi socorrido pela equipe da Record e atendido no Hospital São Luiz, onde permanece internado, com todas as despesas pagas pela emissora. Apesar de a Record informar que tudo já foi resolvido, no hospital, a informação é de que o rapaz sofreu duas fraturas graves e que passará por uma cirurgia delicada. Esse tipo de acidente acontece com mais freqüência do que se pensa nas gravações de novelas, mas raramente a informação extrapola os bastidores. Mesmo assim, Caminhos do Coração deve abusar de efeitos especiais.