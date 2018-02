Achado título devolvido por John Lennon O título honorário que John Lennon devolveu à rainha Elizabeth em 1969, em um ato de rebeldia por sua oposição à Guerra do Vietnã, foi encontrado no Palácio de St. James, em Londres. Até o momento, os fãs dos Beatles acreditavam que a condecoração de Membro do Império Britânico (MBE, na sigla em inglês), uma cruz de metal que Lennon ganhou da soberana em 1965, havia sido fundida depois que o músico a devolveu em sinal de protesto. Um porta-voz do Palácio de Buckingham assinalou que a decisão sobre o futuro da condecoração está nas mãos da viúva de Lennon, Yoko Ono, que ainda não se pronunciou a respeito.