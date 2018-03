Data estelar: Mercúrio e Netuno em conjunção; a Lua cresce transitando pelo signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade deve, em nome da evolução, aceitar o que lhe acontece e fazer o melhor que puder com os ingredientes que tem em mãos. Em alguns casos, a aceitação pode ser tão amarga como a chegada de uma criança deficiente, mas acontece que sem aceitação não haveria como encontrar o significado oculto por trás da aparência de tudo que acontece. Aceitar e fazer o melhor são as duas atitudes que nossa humanidade de boa vontade precisa colocar em prática o mais rapidamente possível, para que as condições atuais de nossa civilização revelem a luz e glória que trazem ocultas em seu ventre. Aceitar é o princípio da sabedoria, aceitar que existir é uma tarefa difícil, porque temos mais perguntas do que respostas. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ainda que os resultados materiais demorem mais do que o desejável para aparecer, continue investindo na dinâmica que constrói bons relacionamentos. Assim, quando o produto material aparecer, todas as pessoas se beneficiarão. TOURO 21-4 a 20-5 O sucesso há de ser medido através dos benefícios que se multipliquem e possam ser compartilhados com o maior número possível de pessoas. Sucesso que só beneficiar você não terá muita vida útil e acabará sendo contraproducente. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O que parece defeito e fraqueza a outras pessoas, a alma vê como virtude. Acontece que, nesta parte do caminho, não parece haver grande interesse nas perspectivas materiais, pois há sonhos que entusiasmam e apaixonam. CÂNCER 21-6 a 21-7 A imaginação é fértil e muito importante. Porém, chega um momento em que precisa ser limitada intencionalmente, ou de outra forma tudo acabaria na teoria, o que seria bastante decepcionante, não lhe parece? Pés no chão! LEÃO 22-7 a 22-8 Coisas são ditas que ferem sua autoestima. A primeira reação é sempre defensiva, mas é a segunda que conta, pois é através dela que sua alma pode conferir se algumas das coisas ditas não seriam pertinentes e úteis também. VIRGEM 23-8 a 22-9 A vida já dá suficiente trabalho para que, além disso, pessoas que supostamente deviam aliviar, porque são familiares, criem problemas desnecessários e contraproducentes. Você não vai submeter-se a esse desaforo, vai? LIBRA 23-9 a 22-10 O encantamento é muito bom, mas também é enganoso, porque envolve sua alma nas fantasias que ela mesma acalentou quando carecia de oportunidades para realizar o que desejava. Por isso, limite o encantamento, ponha os pés no chão. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É inevitável que se persigam objetivos materiais, tudo conspira a favor disso, as contas, os relacionamentos, a lista de necessidades é longa. Porém, tenha em mente um ideal também, para andar com segurança por esse caminho. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Nesta parte do caminho, o que importa mesmo é que você mantenha os ideais vivos e vibrantes, tentando ao máximo que eles não seja poluídos com as necessidades materiais. Preocupe-se com a qualidade e não com a quantidade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Há pessoas que se queixam de não ter suficientes recursos para empreender os projetos que idealizam. Outras possuem esses recursos, mas carecem de ideais. Agora o destino junta umas com as outras para tudo adquirir dinamismo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Você não precisa, agora, preocupar-se com que suas atitudes e gestos sejam compreensíveis e racionais. Agora é um momento em que sua alma parece ter adquirido uma espécie de licença poética para tomar atitudes aparentemente descabidas. PEIXES 20-2 a 20-3 Os bons sentimentos tornam-se melhores ainda quando compartilhados. Sua alma sempre terá receio de compartilhar o que pensa e sente, porque espera que esse ótimo astral se demonstre através de misteriosas coincidências.