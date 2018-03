Aceitar Data estelar: Sol e Urano em conjunção; a Lua continua minguando no signo de Libra. Enquanto isso, aqui na Terra, todo dia, em primeiro lugar nossa humanidade deveria aceitar a si mesma do jeito que ela é, sem tirar nem pôr. Quando um ser humano não aceita a si mesmo e imagina ser outra pessoa, ele ou ela decide viver em conflito entre o que acredita ser e o que verdadeiramente é. Aparentemente, essa condição, por ser normal, seria aceitável e até parte constituinte da própria natureza. Porém, como explicar que, neste planeta, cada pedra, planta, animal ou força da natureza conheça seu lugar e aja de acordo com este enquanto nossa humanidade fica divagando sem eira nem beira? Aceitar-se e amar-se é um bom começo para superar esse boicote autoinfligido que faz nossa humanidade existir dolorida e amedrontada. ÁRIES 21-3 a 20-4 As pessoas significativas de sua vida e desta parte do caminho não são todas agradáveis, muitas delas se ocupam sistematicamente em atrapalhar. Porém, mesmo assim elas são significativas, porque obrigam você a evoluir além do imaginado. TOURO 21-4 a 20-5 Divertir-se é necessário, mas fazer o que deve ser feito precisa vir em primeiro lugar. O senso do dever não se contrapõe ao descanso e ao necessário divertimento, mas há de haver uma escala de valores para organizar bem o tempo. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Na medida em que você se tornar mais e mais autoconsciente, poderá também fazer melhores escolhas e tomar decisões mais sábias. Suas opções aumentarão e, assim, os momentos de felicidade serão muito mais frequentes e duradouros. CÂNCER 21-6 a 21-7 Quando você conseguir modificar o mais radicalmente possível o sistema de valores com que, mentalmente, você julga o mundo e as pessoas, então terá posto seus pés definitivamente no caminho que levará sua alma ao progresso. LEÃO 22-7 a 22-8 Você já sabe o que as pessoas esperam de você. Agora falta saber se o que elas esperam é o que você deseja fazer. Não há uma resposta que se aplique a todas as circunstâncias, minuto a minuto essa discordância precisa ser decidida. VIRGEM 23-8 a 22-9 O fato de haver, na história, inúmeros registros de pessoas que sacrificaram a própria vida em nome de ideais de liberdade, contraria a teoria de sermos animais. Os animais funcionam em nome da sobrevivência apenas. LIBRA 23-9 a 22-10 A falta de autonomia e a dependência que sua alma sente em relação a outras pessoas será superada quando você fizer valer seus próprios desejos e se atreva despudoradamente a experimentá-los na prática cotidiana. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A impaciência, ainda que pareça legítima, porque coberta de razões, não é eficiente no sentido de fazer com que o tempo ande mais rápido ou de fazer com que as pessoas realizem o que você pretende delas. E agora? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Liberdade é a capacidade que você desenvolva no sentido de contribuir ativa e positivamente para sua independência e evolução. Dessa forma, a liberdade encaminha você aos relacionamentos e não para longe deles. Pense nisso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ante tudo, sua alma deve ser absolutamente honesta consigo mesma. Isso significa que deve abster-se de encontrar justificativas para agir em nome de ressentimentos e mágoas, começando a funcionar mais positivamente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Experimente seus valores na prática, assuma posições e defenda seus interesses. Porém, não espere que esse tipo de atitude abra portas imediatamente, porque as pessoas se oporão imediatamente a isso. Com certeza. PEIXES 20-2 a 20-3 As críticas e oposições, muitas delas provindo de pessoas que supostamente deviam apoiar e incentivar você, não são maus sinais. Pelo contrário, sinalizam que você está no caminho correto, dando o melhor de si a todo momento.