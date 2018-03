Ação cultural e as mudanças no idioma No próximo sábado vai ocorrer o curso Ação Cultural & Marketing Cultural, na PUC-SP (R. Monte Alegre, 984, sala 520). O curso tem por objetivo esclarecer o entendimento do processo de concepção, elaboração e implantação de projetos culturais. No mesmo dia, também na PUC-SP (sala 522), será ministrado o curso Alterações em Língua Portuguesa, que abordará as normas que entrarão em vigor a partir de janeiro. Ambos são ministrados por professores universitários formados na Unicamp, USP e PUC-SP. O investimento é de R$ 180. Mais informações no www.pro-cultura.org e inscrições pelo e-mail info@pro-cultura.org.