Abstinência de reality

A Fazenda já faz falta na programação da Record. Bom, pelo menos em audiência. Segundo levantamento do Ibope na Grande São Paulo, tanto o Ibope da média/dia, como da faixa noturna da rede perderam público com o final do confinamento rural. Do dia 17 ao dia 19, das 7h à meia-noite, quando A Fazenda ainda estava no ar, a Record registrou audiência média de 9 pontos com 20% de share (participação no total de TVs ligadas no horário). Sem o reality show, a média de audiência/dia da rede caiu para 8 pontos, com 18% de share. Vale lembrar que os participantes do reality continuam rendendo para as demais atrações da casa, principalmente na faixa matinal e vespertina. No horário nobre a queda de ibope da Record foi de 21%. Do dia 17 ao dia 19, com o reality, a rede registrou média de 11 pontos e share de 17%. Sem a atração, do dia 24 ao dia 26, o ibope do canal no horário caiu para 8 pontos e o share, para 13%. A mesma pesquisa mostra que sem A Fazenda as outras redes cresceram em audiência na faixa noturna: a Globo, 10%, a Rede TV!, 13%, e a Band, 5%.