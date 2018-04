Abertura de mercado

Dezembro marcará o início de uma chacoalhada na venda de canais de filmes na TV paga: chega ao fim a cláusula protecionista que impedia a Net de comercializar os canais HBO sem que o assinante levasse o pacote completo de canais Telecine. A maior operadora do País tem em vigor com o Telecine, desde os investimentos para a criação do canal, uma determinação protecionista que impede a venda isolada dos canais HBO. Com o fim desse acordo, os assinantes poderão escolher qual pacote de filmes querem levar, abrindo o mercado e acirrando a competição. Procurada, a rede Telecine, por meio de sua assessoria, informa que acha ótima essa "liberdade para o assinante" e garante que as pesquisas apontam seus canais como os preferidos. Em razão da competição que vem pela frente, o Telecine está investindo pesado em divulgação. Segundo a rede, 8 das 10 maiores bilheterias no Brasil estarão na sua tela. Entre os títulos, Se Eu Fosse Você 2, Mulher Invisível e O Dia em que A Terra Parou. A HBO também não tem economizado em campanhas publicitárias, mas, procurada pelo Estado, não se manifestou sobre o assunto.