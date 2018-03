Abertos editais de ocupação para 2010 A Caixa Econômica Federal lança hoje três editais para 2010, além do Manual do Produtor eletrônico: o de Ocupação dos Espaços Culturais da Caixa, o de Apoio ao Artesanato Brasileiro e o de Festivais de Teatro e Dança, cujo investimento é de R$ 27,5 milhões. As cinco unidades da Caixa Cultural - Brasília, São Paulo, Rio, Curitiba e Salvador - vão participar da solenidade de lançamento, marcada para as 20 h, conectadas via satélite. É possível acompanhar pelo site www.eventomultimidiacaixa.com.br. O edital 2010 de ocupação dos Espaços Culturais da Caixa poderá ser acessado no site www.caixa.gov.br/caixacultural.