Abertas as vendas para ver festival de jazz Hoje se inicia a venda de ingressos para o 2º Bridgestone Music Festival, que vai ocorrer entre os dias 14 e 16 de maio no Citibank Hall (Al. dos Jamaris, 213). Na programação estão o baterista Jimmy Cobby, que prestará homenagem a Miles Davis e os 50 anos de lançamento do álbum Kind of Blues, as divas Bettye LaVette e René Marie, acompanhada pelo trompetista Jeremy Pelt, a dupla do Tok Tok Tok e o pianista Robert Glasper, entre outros. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 100 e podem ser adquiridos pelos telefones 2846-6000 (em São Paulo) e 0300-789-6846 (outros Estados) ou pelo site www.ticketmaster.com.br.