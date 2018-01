Abertas as inscrições do Bidu Sayão Estão abertas até amanhã as inscrições para o 8º Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão, que será realizado em maio, em Belo Horizonte. Podem participar cantores líricos brasileiros e estrangeiros nascidos a partir de 1º de janeiro de 1973, que terão que interpretar duas peças durante a fase eliminatória e três nas etapas seguintes, semifinal e final. Mais informações podem ser encontradas no site www.bidusayao.com.br. Realização da São Paulo ImagemData, o concurso, que já premiou 67 cantores de diversas nacionalidades, conta com patrocínio da Cemig e apoio do Governo do Estado de Minas Gerais e do Ministério da Cultura.