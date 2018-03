Aberta seleção de trabalhos de pesquisadores Estão abertas as inscrições para o Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa 2009. Serão selecionadas monografias de pesquisadores que se utilizem do acervo do Arquivo. O prêmio é realizado a cada dois anos com o objetivo de difundi-lo. Os três melhores trabalhos serão publicados. O tema é livre e cada pesquisador pode inscrever até duas monografias, desde que sejam inéditas. As inscrições se estendem até o dia 14 de agosto. Quem quiser mais informações deve escrever um e-mail para o endereço premio2009@arquivonacional.gov.br. Criado em 1838, o Arquivo é o órgão central do Sistema de Gestão de Documentos do governo federal.