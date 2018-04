A volta da mítica Pedreira das Almas

Dupla inspiração funda Pedreira das Almas, de Jorge Andrade: a arquitetura de pedra da mineira São Thomé das Letras e as narrativas sobre essa cidade esvaziada após a derrota da Revolta Liberal de 1842 (leia ao lado). De produção difícil, são seis personagens importantes e dois coros, um feminino e outro masculino, é peça raramente encenada. A primeira montagem tinha elenco estelar - Fernanda Montenegro, Berta Zemel, Sérgio Britto e Ítalo Rossi no elenco principal; Raul Cortez, Nathalia Timberg, Francisco Cuoco e Fernando Torres eram alguns nomes do coro - e foi realizada em comemoração aos dez anos do Teatro Brasileiro de Comédia. Agora, meio século depois, a peça volta com roupagem contemporânea em criação do grupo Das Dores, que tem apoio da Universidade Anhembi Morumbi. Dirigido por Brian Penido, ator do grupo Tapa, é a segunda montagem da companhia, depois do bem-sucedido Dorotéia, de Nelson Rodrigues. Numa versão de apenas 70 minutos que privilegia os aspectos trágicos da trama, Pedreira das Almas estreia hoje no Viga Espaço Cênico para uma temporada de cinco apresentações semanais, de quarta a domingo. "É tomada de posição mesmo, uma tentativa de retomar sessões perdidas ao longo dos anos pelo teatro", diz Brian. Consta que Jorge Andrade teria escrito pelo menos dez diferentes versões do texto, prática comum em autores que acompanham ensaios da primeira encenação. "Encontramos três, lemos, e criamos a nossa", diz Brian. Que traz diferenças evidentes se comparada ao texto publicado pela Editora Perspectiva. Por exemplo, no original há na primeira cena um diálogo entre Mariana e uma amiga, diante da Igreja da Matriz. Nessa conversa, Mariana fala de sua preocupação com o noivo Gabriel, que luta pelos liberais e levara junto Martiniano, irmão de Mariana, desfalcando assim a matriarca Urbana de seu filho varão. No ensaio acompanhado pelo Estado, os cortes no texto tornam tudo mais rápido. Não há essa conversa de amigas e Gabriel retorna já na primeira cena, derrotado, e com os soldados no seu encalço. O público recebe as mesmas informações só que num diálogo entre Gabriel e Mariana, perpassado pela urgência da fuga. "Há dois temas na peça, o êxodo e o corpo insepulto, o primeiro dramático, o segundo trágico. Nós buscamos valorizar a vertente trágica, claramente inspirada em Antígone." Quando os soldados chegam, Gabriel já foi escondido pelas mulheres na lendária gruta local. Para obrigar a matriarca Urbana a delatá-lo apelam para a violência, ameaçam a vida de seu único filho, que acaba morto. Começa aí o paralelo com Antígone. Naquela cidade sem terra, que precisa ser buscada no vale e os soldados impedem, o corpo ficará insepulto até que alguém delate o esconderijo de Gabriel. "Fomos a São Thomé das Letras e o cemitério é mesmo impressionante. Os corpos são enterrados nas pedras, as sepulturas ficam do solo para cima, não há profundidade." Brian observa que a peça inicia bem realista, mas vai ganhando outros contornos. "Fica esquisita. Aquele corpo insepulto, a maldição lançada sobre os soldados, o cheiro do cadáver que toma conta da cidade." Tudo adquire tons fantasmagóricos. Ao fim, os soldados se amotinam." No ensaio, impressionam as imagens criadas pelo corpo dos atores em movimento numa coreografia cujo desenho ganha contornos cada vez mais macabros. "Eu acho que Jorge Andrade inspirou-se também em As Bruxas de Salém", diz Brian. "Gosto das tragédias gregas relidas como em Dorotéia, Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues ou Electra Enlutada, do O?Neil." Mas a fonte de inspiração principal do diretor foi a série Desastres da Guerra, de Goya. "Quero usar a luz como ele, incidindo de um lado só, deformando expressões." Na peça há personagens femininas fortes como Urbana e Mariana, vividas respectivamente por Zeza Mota e Paloma Galasso, que apesar de jovens para o papel, se saem muito bem. "São boas atrizes", diz Lola Tolentino, figurinista do Tapa, aquisição "de luxo" do grupo Das Dores. Com 25 atores em cena, a direção, muito apropriadamente, tira proveito da atuação coral. "Quando o público entra, eles já estão em cena, improvisando movimentos. É uma forma de dizer: não somos os personagens, mas uma trupe que vai contar essa história." A VIOLÊNCIA DAS GUERRAS NA PROVÍNCIA HISTÓRIA: São Thomé das Letras, a mística cidade mineira situada no alto da Serra da Mantiqueira a 1. 444 metros do nível do mar, foi assumidamente a fonte de inspiração para Jorge Andrade criar o fictício lugarejo chamado Pedreira das Almas. Segundo a lenda, São Thomé nasceu a partir da gruta que deu abrigo a um escravo que fugira após se apaixonar pela filha do senhor. Ali ele teria encontrado a imagem do santo, com um bilhete, para que fosse entregue ao fazendeiro, o que foi feito. No entanto, misteriosamente, a imagem sempre voltava à gruta. Daí o senhor ter mandado construir a Igreja que deu início à cidade. As inscrições rupestres nas paredes da gruta justificam a extensão ?das letras?. Conhecida como "a cidade de pedra", tem como principal fonte de sua economia a extração do quartzito, conhecido como Pedra de São Tomé, usada sobretudo na borda de piscinas. Jorge Andrade recria a lenda da gruta nessa peça cuja ação se passa em 1842, época das chamadas Revoluções Liberais no Brasil. Durante o período das regências (1831-1840), entre a abdicação de d. Pedro I e a maioridade de d. Pedro II, há intensas disputas entre chefes de província e poder central. Nessa época é criada a Guarda Nacional, que desorganiza o Exército e é considerada por alguns a semente do coronelismo. Nesse período surgem os partidos Liberal e Conservador. O primeiro pressiona pela maioridade de d. Pedro I, o que ocorre em 1840, quando ele completa 14 anos, e em seguida nomeia um primeiro gabinete em sua maioria liberal. Forçado pelos conservadores, d. Pedro destitui esse gabinete e convoca eleições, mas os liberais vencem naquela que ficou conhecida como "eleições do cacete", tal a violência das fraudes na obtenção dos votos. Novamente pressionado, d. Pedro I anula o pleito, o que detona as revoltas liberais em São Paulo e Minas, que são derrotadas pelo Exército comandado pelo brigadeiro Luís Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Há quem diga que no Brasil não houve guerras. Elas podem ter sido provincianas, mas nem por isso menos violentas. Inspiração Brian Penido inspirou-se na série Desastres da Guerra, de Goya, para criar a atmosfera geral do espetáculo. São mais de 80 gravuras feitas sob o impacto das cenas dos conflitos entre espanhóis e os ocupantes franceses, entre 1808 e 1814. Assassinatos, cadáveres, estupros, tudo está representado nessas imagens que se tornaram símbolos universais de combate à estupidez da guerra até nossos dias.