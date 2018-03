A viola caipira encontra os sons urbanos O Matuto Moderno tem como projeto sonoro aproximar o universo caipira do urbano, casando rock com viola. Tem feito bom trabalho autoral nestes dez anos de carreira. Seu quarto álbum, Empreitada Perigosa (Folguedo), não tem esse título à toa. Desta vez, eles revisitam temas tradicionais de outros autores, com participação de caipiras autênticos, como o violeiro Índio Cachoeira. Corimbatá (Palmeira/Mário Zan) está entre os acertos da empreitada. Já o resultado de outras, como a guarânia paraguaia Índia, deixa dúvidas.