A vida segue os pensamentos Data estelar: Sol e Saturno estão em oposição; a Lua é cheia no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra é propício que nossa humanidade sofredora faça mofa dessa hoste de coincidências adversas que parece persegui-la com o firme intuito de provocar-lhe dor. É propício que nesse momento luminoso de questionar o lugar que se ocupa nessa dinâmica da dor e da vítima, nossa humanidade exorcize os demônios e, assim, a dor não perseguirá mais as pessoas, como parece, mas os sofredores e sofredoras de nossa humanidade, ao transformar conceitualmente em bobagens essas circunstâncias, começariam a desintegrá-las também. A energia da Vida segue o curso imposto pelos pensamentos que nossa humanidade pensa, esta é a Lei que rege o sistema criativo da consciência. Agora, senhores e senhoras, elaborem seus pensamentos! Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Você não veio a esta existência para encontrar um lugar seguro no qual se esconder, mas para realizar a máxima quantidade possível de idéias, o que nunca poderia acontecer privilegiando-se mais a segurança do que o espírito de aventura. TOURO 21-4 a 20-5 Perceba nos obstáculos a medida justa de equilíbrio que o Universo impõe a tudo, pois seria impossível você percebê-los, não fosse que do lado de dentro estivesse sua alma firmemente determinada a realizar algum desejo em particular. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Cada desejo que você pretende realizar é mais uma limitação de sua liberdade, pois significará um compromisso, uma manutenção, uma administração e todo um processo de organização. Liberte sua alma, é hora de andar mais leve por entre o céu e a Terra. CÂNCER 21-6 a 21-7 Nada está escrito, tudo é uma decisão, porém, uma vez que você coloque em marcha certos acontecimentos, esses adquirem o próprio ritmo e, assim, começa aquilo que acaba se parecendo com um destino escrito, só que escrito pela sua decisão. LEÃO 22-7 a 22-8 Os recursos mudam de mãos o tempo inteiro, e essa é a melhor situação possível, pois quem muito acumular, pensando assegurar seu quinhão, na verdade represará o rio de recursos, que secará, e deixará de prover o próprio cofre também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Preservar uma boa imagem é algo importante, porém, viver sob uma imagem é uma mentira. Importante é você reconhecer que é capaz de andar com os próprios pés, a todo momento sabendo o que fazer sem necessidade de recorrer a enganos e mentiras. LIBRA 23-9 a 22-10 Encontrar a justa medida entre os deveres e direitos é a marca da alma iluminada pela sabedoria. Você se encontra, atualmente, dando voltas em torno desse tipo de medida, assumindo algumas responsabilidades, mas fazendo exigências também. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Ainda que tudo conspire contra você, pensar menos em si e mais na estrutura na qual sua vida e seu destino estão inseridos - faça o supremo esforço nesse sentido. Este é o sagrado momento de pensar mais no todo e menos na parte. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Desprezar o pequeno porque a mente tem vontade de grandeza: esta é a melhor maneira de cair do cavalo em algum momento do futuro. As causas do incidente parecerão misteriosas, mas na verdade é essa atitude a que provocará o desastre. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Chegar lá não é uma questão de recursos materiais, mas de força de vontade. Muita gente, no passado, conquistou objetivos grandiosos a partir do nada. Por isso, não meça sua força em recursos materiais, mas em vontade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Antes de se deixar carregar pelo fluxo de preocupações, coloque em dúvida todas as informações que as alimentam. Numa primeira instância, vai parecer justo preocupar-se, mas se pensar melhor, logo perceberá que esse exercício é contraproducente. PEIXES 20-2 a 20-3 As pessoas não são objetos que podem ser manipulados e controlados, mas em relação aos projetos elas são peças importantes que precisam ser organizadas. Por isso, convencê-las é uma parte importante do processo.