Data estelar: o Sol ingressou ontem no signo de Libra, a Lua será vazia das 6h15 às 9h56, horário de Brasília, quando ingressa em Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra, diversos níveis de consciência e oportunidade se mesclam na humanidade, resultando isso num panorama para lá de complexo, pois, enquanto há pessoas que existem apenas para a satisfação de apetites animais, outras se esforçam para ser úteis à evolução do mundo, e entre um extremo e outro há inúmeros patamares existenciais, nos quais se misturam e confundem as coisas. O coração humano se encontra no auge do conflito, e não admira a sensação de que seria melhor desistir, já que parece impossível sair do atoleiro, e não são poucas as pessoas que se deprimem e se lançam a um poço sem fundo emocional. Ânimo, seres humanos, ânimo! Animem-se pensando nas crianças que vocês foram e nas que ainda serão. A vida se reinventa. ÁRIES 21-3 a 20-4 A vida é maior do que tudo que você compreender, e tal panorama nunca deveria desanimar, muito pelo contrário, é o parâmetro que a alma livre sempre usará para criar expectativas, lutar para realizá-las e continuar progredindo. TOURO 21-4 a 20-5 Você sabe: juntaram-se tantos ingredientes para você administrar que o panorama da vida se tornou extremamente complexo. Ante isso, a postura mais sábia será a de manter o humor lá em cima, encarando tudo com a maior leveza. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A falta de honestidade atrapalha todo mundo: quem comete a traição, quem for traído e, também, pelo próprio ato que gera desconfiança, aumentando a dificuldade que todas as pessoas têm para relacionar-se livremente entre si. CÂNCER 21-6 a 21-7 Liberdade, todo mundo quer, mas quando se consegue a liberdade desejada, aí não se faz bom uso desta, geralmente descambando para a preguiça e indolência. É tão difícil assim perceber que liberdade também é cumprir com as obrigações? LEÃO 22-7 a 22-8 Você pode, se quiser, ficar argumentando infinitamente para fazer com que suas razões prevaleçam, mas a vitória conseguida assim não terá muito bom sabor. Ouça razões diferentes das suas, e permita que o Universo indique o melhor caminho a seguir. VIRGEM 23-8 a 22-9 A pior atitude que uma pessoa toma perante uma dificuldade é começar a se convencer de ser vítima das circunstâncias, dado ter feito tudo direito. Ora! Não é melhor assumir a responsabilidade? Onde fica a liberdade nessa hora? LIBRA 23-9 a 22-10 Aconteceram situações que nenhuma pessoa normal conseguiria digerir, quanto menos perdoar. Contudo, sua alma possui essa leveza que a indiferença provoca, e por isso é capaz de perdoar e passar por cima de muito absurdo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Quando você demonstra bom humor e leveza, em detrimento das circunstâncias difíceis em que por ventura sua alma estiver envolvida, é também o momento em que a magia da vida flui com maior força através de sua presença. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A partir do momento em que você aceitar e compreender os absurdos que aconteceram, e que até agora continuam produzindo emoções para lá de fortes em sua alma, será também o momento em que você poderá se declarar verdadeiramente livre. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tudo que for negado, apesar de ter acontecido, grudará em sua alma como uma sombra até chegar o momento de você se libertar disso, através, é claro, da aceitação. Negar é a pior forma de lidar com a realidade, pois limita a liberdade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Finalmente sua alma conseguiu depor as armas e, deixando de lutar contra o tempo, aceita que as demoras sejam benéficas. É muito bom que você deixe de correr, pois as coisas levarão o tempo que precisam para amadurecer devidamente. PEIXES 20-2 a 20-3 Muito trabalho e pouca recompensa, esta é a queixa da atualidade! É destino pisciano prestar serviço à humanidade, mas tudo tem limites, não é mesmo? É legítimo que você busque a devida recompensa, sem no entanto, deixar de prestar serviço.