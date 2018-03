A verdadeira Lucy num céu de diamantes Há mais de 40 anos, Julian Lennon, filho de John, fez o desenho de Lucy, cercada de estrelas, e disse ao pai que era Lucy ?num céu de diamantes?. O ex-beatle fez a música famosa- Lucy in the Sky with Diamonds - e agora, todo este tempo depois, Julian Lennon retomou o contato com Lucy O?Donnell, que frequentara a mesma creche que ele. Lucy sofre de lupus, doença incurável pela qual o sistema imunológico ataca as células do organismo. A história foi contada ontem pelo jornal The Sunday Times, de Londres, e Julian diz que ajudar Lucy foi uma forma de também mostrar gratidão pelo pai, com quem teve uma relação difícil.