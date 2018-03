A verdadeira fibra dos humanos de poder Data estelar: Marte em sextil com Urano e quadratura com Netuno, a Lua cresce em Libra. Enquanto isso, aqui na nave Terra até o próximo 3 de setembro ocorrerá a prova de fogo para todos os humanos que ocupam lugares de poder nas instituições, sejam essas públicas ou privadas. O alinhamento de Saturno, Vênus, Sol e a estrela Regulus da constelação de Leão dignifica os lugares de poder, destruindo sem piedade os humanos que, por ventura, estejam ocupando-os desprovidos das devidas virtudes. Porém, o mesmo alinhamento exalta aqueles seres humanos que cumprem direito o que seus cargos exigem, pois são nobres de coração. Faz tempo que o inferior ocupa o lugar do superior, mas esta aberração não poderia durar muito mais, nem sobreviver à prova de fogo que o céu dispõe. Agora testemunharemos a verdadeira fibra com que são feitos os humanos de poder. ÁRIES 21-3 a 20-4 Cada coisa em seu devido lugar e um lugar devido para cada coisa. Esse é o espírito da organização que, na época atual, seria melhor você seguir religiosamente, ainda que em certos momentos a atividade pareça chata demais para valer a pena. TOURO 21-4 a 20-5 Mantenha a mente e coração abertos enquanto continua trilhando o caminho planejado. Faça isso em nome da possível mudança de rumo que se avizinha por aí, uma que não poderia ser sequer percebida sem uma mínima dose de flexibilidade e receptividade. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A fé não deveria ser o último recurso ao qual as pessoas recorrem quando todo o restante não deu certo. A fé teria de ser renovada diariamente, no primeiro ato depois de acordar e no último instante antes de dormir. CÂNCER 21-6 a 21-7 Envolva-se na atividade, sem medir se esta seria apropriada aos seus interesses. É melhor gastar sua energia em atividade do que usá-la para ficar ruminando críticas que logo se transformariam em desânimo. Abrace a atividade. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando os olhos se convencem de que só o pior deverá acontecer, tenha certeza: é isso mesmo que acontecerá. Levando em conta isso, tenha a bondade de pousar um olhar mais confiante nas pessoas que acompanham você nesta parte do caminho. VIRGEM 23-8 a 22-9 Boas idéias brindam com força e entusiasmo, mas quando a alma humana não faz o necessário para realizá-las, essas mesmas boas idéias se transformam em corpos estranhos, em vampiros mentais que sugam a energia vital. LIBRA 23-9 a 22-10 Este é o momento difícil em que a partilha deve ser justa, todas as partes devem receber aquilo que seria merecido. Porém, você sabe: as pessoas não são espontaneamente justas, cada uma delas sempre puxa a sardinha para o seu lado. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Teoricamente, quando as idéias são boas, não se deveria encontrar resistência alguma por parte de pessoa nenhuma. Porém, você sabe, isto é teoria, pois na prática parece que quanto melhor a idéia, maior a resistência também. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Evite buscar uma recompensa em tudo que fizer, pois agir desinteressadamente está na ordem do dia. É difícil agir de forma desinteressada, é como se isso fosse contra a própria natureza, mas o momento atual recompensa só isso. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Quando acontecem contrariedades, o susto inicial as pinta muito mais complicadas do que elas seriam. Por isso, sempre tente atravessar o mais rapidamente possível a fase do susto, pois tal sentimento engana e complica. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O sentimento de culpa é subversivo, grudando em sua alma mesmo que você não o mereça. É que as raízes da culpa são profundas e insidiosas, alimentam a divisão de nossa humanidade, faz todos serem menos do que deveriam ser. PEIXES 20-2 a 20-3 É muito importante acolher opiniões diversas das suas, mas o momento atual é complexo o suficiente para ser melhor você arcar com a imagem da obstinação, preferindo continuar em frente guiando seus passos pelas próprias opiniões.