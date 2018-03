A verdade, o caminho, a vida

Data estelar: Vênus se enviesa com Urano e se opõe a Netuno; a Lua se aproxima da fase nova transitando por Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra tudo conspira para que nossa humanidade supere os milênios de isolamento e confisco que converteram a civilização num mundo absurdamente aquém das reais necessidade de todo e qualquer ser humano normal, no sentido de propiciar bem-estar, saúde e desenvolvimento. Tudo conspira para que cada ser humano supere o brilho falso promovido pelo egoísmo, estabelecendo relacionamentos saudáveis e honestos que permitam a fluência do verdadeiro brilho e luz, que se emite grupalmente. Da mesma forma com que nosso Sol parece brilhar sozinho, mas na verdade o faz integrado a um grupo de outras estrelas, nós também, por aqui, parecemos brilhar individualmente, mas o fazemos quando nos integramos grupalmente. Esta é a verdade, o caminho e a Vida. ÁRIES 21-3 a 20-4 Restaram muitos assuntos sem solução, mas não se preocupe, não poderia ser diferente, pois mesmo que sua alma busque solução incessantemente, nenhuma poderia depender apenas de atitudes suas. Outras pessoas devem fazer sua parte também. TOURO 21-4 a 20-5 É imprescindível permitir que pessoas novas façam parte do seu círculo mais próximo de relacionamentos, pois é assim que as coisas passarão a se renovar também. Repetir tradições sem questioná-las não é uma atitude muito sábia. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Fale menos e realize mais, quantas vezes você ouviu essa frase? Aqui mesmo você a viu escrita centenas de vezes. Porém, a teoria é mais fácil do que a prática, pois sua própria natureza é comunicativa o suficiente para contrariar o conselho. CÂNCER 21-6 a 21-7 Quanto mais você tiver, mais você irá desejar conquistar também, nunca haverá verdadeiro sossego para a alma ambiciosa, cheia de desejos. Há de se colocar limites à ambição, de modo que uma virtude como esta não se transforme em vício. VIRGEM 23-8 a 22-9 Você acha que seu estado de ânimo é transparente porque é a sua alma que o sente. Porém, para quem está de fora, esta percepção não acontece. Pelo contrário, há uma máscara que oculta com eficiência tudo o que você sente. LEÃO 22-7 a 22-8 Os dias e estados de humor se alternam de forma discordante entre si, o que provoca bastante estresse. No fundo, este momento de sua vida é extremamente criativo, mas na aparência é bagunçado mesmo. Vai tentar descansar com um barulho desses! LIBRA 23-9 a 22-10 A ajuda que o destino dá se mostra na forma de trapalhadas. Você sempre precisa lembrar que o destino é brincalhão, não se importa com essa mania humana de levar tudo a sério, como se a vida fosse limitada e nunca houvesse tempo para nada. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tenha certeza, o vale-tudo não é a melhor maneira de ver seus projetos realizados. Você pode até imaginar que essa seria a única maneira de fazer com que as coisas saiam do lugar, mas o tempo provaria que isso não passava de ilusão. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O processo de mudança ainda não foi completo e, por isso, dia após dia surgem novos inconvenientes, que resultam da convivência do que precisa ser ultrapassado com o que deve ser posto em marcha. Descansar é que ficou difícil com esse panorama. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aparentemente, conversar sobre os assuntos que acabrunham sua alma seria uma forma de torná-los mais leves. Porém, do jeito que as coisas andam, melhor seria optar pelo segredo, pois ninguém saberia, de fato, ouvir o que acontece a você. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Todas as reuniões são sempre motivadas pela necessidade de se dar impulso ao que precisa ser feito de forma prática. Porém, as pessoas se enganam continuamente, dando o dito pelo feito e, assim, tudo continua no mesmo lugar de sempre. PEIXES 20-2 a 20-3 Há concessões que você quer fazer, mas que certas pessoas ainda querem arrancar à força, o que provoca uma situação peculiar, bizarra até. Acelere e tome a iniciativa, conceda tudo o que for necessário antes de qualquer discussão.