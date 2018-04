Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura, Marte e Urano também, a Lua míngua no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra os discursos aparentemente nobres de nossa humanidade não conseguem encobrir as más ações, porém, as boas ações são constantemente enxovalhadas por calúnias e difamações, pois não há nada mais fácil do que aproveitar-se da indolente e medíocre opinião pública para disseminar a discórdia. Por isso, seres humanos do bem! Afinem suas mentes, lapidem a alma, pois será necessário um discernimento fora do comum para enxergar com clareza os maus que se mascaram de bons, mas também os bons que foram atingidos com lama desmerecida. A verdade não é democrática, a maioria a abomina, pois vindo a libertar devolve a cada ser humano a responsabilidade pela condução correta e sistemática dos afazeres relativos ao bem comum. A verdade dá trabalho. ÁRIES 21-3 a 20-4 O bem não poderia ser imposto às turras, pois este é o método do mal. O bem precisa ser paciente e confiável, pois o tempo é seu maior aliado. O problema consiste em sua própria alma ter esse tipo de paciência, não lhe parece? TOURO 21-4 a 20-5 A precipitação gera os problemas que se espera evitar através desta, não é uma loucura? Por isso, cuide para não ceder à tentação de seguir os conselhos da ansiedade, que manda você se precipitar na direção de oportunidades ilusórias. GÊMEOS 21-5 a 20-6 É necessário pouca coisa para que os ânimos quentes se transformem em erupções vulcânicas, pelo que, pense, seria bom cutucar a cobra com vara curta? Não seria mais sábio distanciar-se e observar tudo com maior objetividade? CÂNCER 21-6 a 21-7 A normalidade foi para o espaço há muito tempo, e a alma humana está devidamente informada disso, porém, continua fingindo que dá para levar as coisas entre tapas e beijos, aguardando a restauração dessa normalidade. Isso não acontecerá. LEÃO 22-7 a 22-8 Os desejos ardentes tendem a consumir a alma de quem os deseja, nunca podendo resultar na satisfação ansiada, pelo que deveriam ser considerados ilusórios. Porém, de ilusão em ilusão anda a alma atordoada de nossa humanidade. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando as feridas são cutucadas, com certeza doem mais. Porém, sem cutucá-las, essas se tornariam crônicas, e a dor se estenderia por tempo demais. É necessário tomar cuidado com as atitudes radicais, mas estas são imprescindíveis também. LIBRA 23-9 a 22-10 A tensão só aumenta e parece criar vida própria, manifestando-se com força total em situações banais, que normalmente não comportariam uma intensidade assim. É propício resguardar-se contra essa tensão brutal, tratando bem a todo mundo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 De tempos em tempos emergem situações tensas, isso é normal. Porém, quando essa tensão se torna cotidiana e estável, nada poderia ser considerado dentro dos padrões da normalidade. Pois é, a normalidade foi para o espaço! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Quem terá a última palavra? Ninguém! Quem tem a razão? Ninguém! Então, por que se-rá que as pessoas insistem em envolver-se em lutas de poder inglórias? Isso só seria possível como uma artimanha para perder tempo mesmo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As pessoas andam espumando de raiva porque não conseguem o mínimo de satisfação que faz sentir que a vida vale a pena e, montadas nessa raiva, logo a despejam em quem por ventura fizer qualquer ademão de contrariá-las. Atenção nessa dinâmica! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Depender do mundo para que as coisas aconteçam é uma temeridade no momento atual, pois esse mundo do qual se esperaria algo não pretende dar nada além do que caos e mentira. Comece, por isso, a estabelecer vínculos de cooperação. PEIXES 20-2 a 20-3 É tentador envolver-se em discussões, mas seria perda de tempo, pois os temas seriam absolutamente irrelevantes, dado que ninguém pretenderia colocar a verdade sobre a mesa. Encontre algo melhor para fazer com sua energia mental.