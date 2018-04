A verdade liberta mesmo! Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura, Marte e Urano também, a Lua começa a minguar no signo de Áries. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade tem na busca da verdade o fio da meada de sua dignidade, e quanto mais as pessoas resistem à tortura desoladora que é diariamente a alma ser açoitada pela hipocrisia reinante, mais e mais iluminação acontece. Por isso, e para horror dos malvados e malvadas do mundo, a mentira instituída servirá também à verdade, pois é esta a autoridade suprema de tudo que se pode chamar destino ou existência, e sua supremacia se configura exatamente em torno da eternidade, não importando que certas mentiras durem tanto tempo que pareçam se transformar em verdade, pois carregam em seus ventres a própria sentença de autodestruição. Ânimo, espírito humano! O tempo da escravidão moral tem seus dias contados. A verdade liberta mesmo! Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 Receber ajuda não será tão fácil quanto sua alma ser procurada para emprestá-la. Apesar de este panorama parecer injusto, não seria sábio revoltar-se contra esta condição, dado que, com o passar do tempo, dará frutos deliciosos. TOURO 21-4 a 20-5 A coincidência é a expressão cósmica, a linguagem através da qual o universo manda suas mensagens aos humanos. A coincidência sempre acontece, mas não é sempre que nossa humanidade aproveita essa informação para reorientar-se. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Seus sonhos cresceram, mas a estrutura cotidiana permaneceu a mesma, resultando isso num desconforto que no momento se torna insuportável. O que fazer? Diminuir os sonhos? Reformar a casa? Nada pode ser decidido ainda. CÂNCER 21-6 a 21-7 Coloque um freio na sua língua, pois neste momento delicado, em que as pessoas andam com os nervos à flor da pele, qualquer deslize em suas palavras seria imediatamente considerado uma afronta a ser respondida com toda a força disponível. LEÃO 22-7 a 22-8 Os relacionamentos humanos perderam a espontaneidade básica há muito tempo, e hoje em dia é normal medi-los pelo seu valor em dinheiro. Contudo, esta normalidade é doentia, faz as pessoas conviverem com as que não são convenientes. VIRGEM 23-8 a 22-9 A intenção foi, desde sempre, esclarecer tudo. Por que será, então, que se produziu o contrário, e hoje em dia as coisas são ainda mais confusas do que antes? Talvez a intenção não tenha sido pura o suficiente, talvez as pessoas não tenham compreendido nada. LIBRA 23-9 a 22-10 Um pouco de carinho é fundamental, revigora a alma. Porém, a partir do momento em que se busca freneticamente essa dose essencial de carinho, as coisas não resultam em vigor, mas em confusão. O carinho deve brotar espontaneamente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Será fácil tirar sua concentração do trabalho que interessa, desviando-a para qualquer discussão em torno de tolices e banalidades. Será que você permitirá algo assim acontecer com tamanha facilidade? Não seria melhor resistir? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os pensamentos voam até muito além do que o bolso permitiria chegar, mas o que importam essas limitações? Importante, fundamental mesmo é sua alma garantir o mínimo de satisfação necessária para a vida continuar valendo a pena. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Preservar tudo dentro da mais absoluta ordem não pareceria grande coisa, um trabalho burocrático demais para entusiasmar alguém. Porém, é isso que é necessário, pelo que não seria propício você subverter essa tendência. PEIXES 20-2 a 20-3 Ninguém sabe nada, mas todo mundo posa de perito quando o assunto é falar mal de outrem. Esta é uma prática consagrada nesta cultura em que você existe, pelo que não deveria gastar energia mental ou emocional contrariando quaisquer fofocas.