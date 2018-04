A verdade é a autoridade

Data estelar: Mercúrio em oposição a Urano e quincunce com Netuno, a Lua é cheia no signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade busca a verdade, pois esta é a autoridade suprema. Sua própria busca tornou fácil confundir a verdade e confundir-se com ela e, trocando os fatores de lugar, o resultado se alterou; em vez de a verdade ser a autoridade, aconteceu o inverso, a autoridade se transformou na verdade, e não se fala mais nisso. Ainda que existamos na época mais democrática da história humana, nunca antes a cultura se encontrou à beira do despotismo absolutista como agora, pois quem dita a verdade é quem está no lugar da autoridade, seja este um meio de comunicação, uma instituição governamental ou um líder religioso. É desse panorama que resulta o fato assombroso de que, justamente, quem devia servir exige ser servido. ÁRIES 21-3 a 20-4 A solidão é sua melhor amiga da atualidade, e ela é boa companheira das almas que se dedicam a aprofundar-se sobre a vida, dispondo-se a encarar verdades duras, para, assim, libertar-se de amarras inúteis e superficiais. TOURO 21-4 a 20-5 Todos os projetos que de alguma forma dependiam da exclusão destas ou daquelas pessoas terão muito menos chance de ser realizados, porque contrariam o espírito do tempo atual, que exige o estabelecimento de vínculos de cooperação mútua. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Para que a preocupação, se tudo segue em seu curso? O problema que sua alma enxerga nesse curso é não tê-lo decidido por si mesma. Porém, pense bem: como você poderia decidir o curso das coisas ainda permanecendo na indecisão? CÂNCER 21-6 a 21-7 Os preconceitos estreitam a visão de mundo, transformando pessoas inteligentes em brutas. Ninguém assumiria de bom grado o lugar do preconceito, mas é isso que as pessoas fazem quando insistem em preservar opiniões que poderiam ter sido mudadas. LEÃO 22-7 a 22-8 É muito fácil a alma humana se tornar escrava daquilo que deveria lhe servir, que é o dinheiro. É muito fácil isso acontecer, porque a tendência se consagrou na cultura moderna, convertendo-se em parte daquilo que se chama normalidade. VIRGEM 23-8 a 22-9 As diferenças de opinião precisam ser passadas a limpo na mesma hora em que surgirem, pois se você deixar isso para depois, o tempo de fazê-lo nunca chegará, e o que começou como diferença de opinião vai transformar-se em guerra. LIBRA 23-9 a 22-10 Tudo que é necessário é amor, mas ai! Eis o problema! Pois, quem, dentre toda a humanidade, seria capaz de ir além dos seus problemas particulares para estabelecer vínculos de solidariedade? É hora de cada pessoa ser mais do que ela mesma. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A tendência é tudo aumentar tanto de proporção que será fácil as coisas fugirem ao controle. É por isso que se tornou imperioso focar a consciência, e também a ambição, em assuntos que realmente valham a pena. Você quer mesmo ser feliz? SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os tumultos se resolvem trabalhando, pois se você se envolve em discussões, ainda que com a alma motivada pela boa vontade de superá-los, acabaria incentivando e aprofundando a perturbação. Concentre-se no trabalho que valha a pena. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As coisas mudaram, e você precisará adotar as medidas necessárias para se adaptar a um novo espírito do tempo. O ritmo cotidiano sofre com a superposição entre um tempo antigo e outro, novo, mas isso não durará muito. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Pense: como é que sua alma conseguiria perceber a imperiosa necessidade de ajustar tudo dentro da mais absoluta organização, se as coisas não estivessem mergulhadas no mais absoluto caos também? Eis a dinâmica cósmica! PEIXES 20-2 a 20-3 Conseguir fazer tudo direito, num mundo que a cada dia entorta mais, torna-se motivo de contrariedade, porque não seria normal alguém sobressair-se. Apesar de toda essa loucura, siga você no caminho onde tudo é feito de forma correta.