À venda itens de Beatles, Dylan e Hendrix O primeiro contrato assinado por Jimi Hendrix com uma gravadora, o manuscrito da música A Hard Rain?s A-Gonna Fall, de Bob Dylan, e um quadro com colagens que John Lennon e Yoko Ono deram de presente a Elton John são alguns dos objetos que foram colocados à venda pela casa de leilões online de Nova York Gotta Have It!. O chamado The Rock & Roll Pop Art Auction, que terminará no dia 5 de agosto, é composto por 450 objetos pertencentes a alguns dos artistas mais influentes do século 20. O site traz mais de 100 itens dos Beatles, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Madonna e Bruce Springsteen.