A válvula de escape Data estelar: Sol e Júpiter em trígono, a Lua míngua transitando pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na nave Terra a violência parece exagerada e descabida, mas é uma reação que revela a justa medida da injustiça acumulada ao longo de gerações. Ainda que nossa humanidade tenha se acostumado à subversão de valores, ainda que pareça normal que pessoas desqualificadas se dêem ares de importância através de cargos institucionais, mas que provoquem males inestimáveis por estar onde não merecem estar, chega um momento como o atual, em que o espírito se cansa, perde a paciência, e com esta a cabeça também. A violência é um disparate, porém, é também uma válvula de escape que mede o excessivo tempo em que as pessoas calaram ante a opressão da mentira, da corrupção, da vileza e da farsa instituída. Astral. ÁRIES 21-3 a 20-4 Enquanto continuarem as discussões e brigas em torno de recursos e possibilidades, ninguém poderá se considerar livre o suficiente para tomar decisões que encaminhem a novos e maiores empreendimentos. A liberdade é impagável. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda que haja pessoas que mereçam sua raiva, pois tomaram atitudes ofensivas e não voltaram atrás, mesmo assim será importante lembrar que elas são pessoas que, como você, podem errar, mas também consertar os erros cometidos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 As coisas se tornaram insuperáveis momentaneamente, mas como seus planos ficaram desbaratados, a sensação resultante é de que esta condição veio para ficar. Pense melhor: você já viveu isso no passado, e tudo foi superado. CÂNCER 21-6 a 21-7 Dar-se ares de importância nunca será o mesmo que conquistar verdadeiro valor a partir de atitudes nobres e obras qualificadas. A cultura legitimou o fingimento de tudo, mas assim mesmo é que andam as coisas... LEÃO 22-7 a 22-8 As coisas atingiram o ponto do insuportável, e como passou tempo demais sem nada eficiente ter sido feito para consertar os erros, a raiva emerge legítima do fundo da alma, clamando por soluções que, talvez, sejam impossíveis obter. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sua alma consegue reconhecer com clareza que tudo vai ter de seu mudado, até mesmo o que você não gostaria de mudar. Ante um panorama desse tamanho e importância, o melhor a fazer é despreocupar-se e confiar no desígnio universal. LIBRA 23-9 a 22-10 As tendências raramente são percebidas pela maioria, mas apenas pelas pessoas com a alma devidamente antenada, que decifram grandes situações em pequenos detalhes. Sua alma está, agora, devidamente antenada. Faça bom uso das informações. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Buscam-se culpados para legitimar o desejo de ocupar o lugar de vítimas. É assim que se perpetua um jogo social que, à medida que o tempo passa, faz com que tudo se complique mais ainda, e nada de solução para ninguém. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A insegurança não seria ruim, se fosse alimentada por reflexões e questionamentos. Contudo, a insegurança atual é alimentada paradoxalmente pela certeza de que, para continuar na trilha feliz, será necessário mudar os relacionamentos. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Erros e acertos misturaram-se na mesma fórmula, chegando ao ponto de confundir-se entre si. A partir de agora, só o silêncio será eficiente para fazer com que as coisas retomem um mínimo de clareza. Silêncio, prefira o dourado silêncio. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A torpeza não se conserta com uma torpeza maior ainda. De tanto acumularem-se, os erros agora causam raiva inesperada, porém, há de se tomar sumo cuidado para que uma situação assim, excepcional, não se transforme em rotina. PEIXES 20-2 a 20-3 Aqueles que se colocam numa posição superior estão lá para dar o exemplo de como se fazem melhor as coisas, como se presta serviço mais eficiente. Quando isso não é assim, a cultura dota regras subvertidas e pervertidas.