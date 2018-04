A trilha sonora de uma utopia hippie

Se hoje há tantos festivais de rock espalhados pelo Hemisfério Norte no verão, isto se deve, como a História reconhece, ao modelo precursor de Woodstock. Mítico palco de prováveis transformações sociais e comportamentais, de quem sonhou com a Era de Aquarius, a velha fazenda Yasgur proporcionou, acima de tudo, momentos musicais antológicos, de rock, folk, blues e soul com o melhor e o mais revolucionário que os EUA produziam na época. Afinal, era o principal motor daquele que se tornou um dos slogans mais conhecidos no universo pop dizia: "Três dias de paz, amor e música." A lama veio depois, com as tempestades. Ouça trecho de With a Little Help From My Friends Parte daqueles eventos antológicos foi registrada no álbum triplo com a trilha sonora do documentário de Michael Wadleigh. A trilha acaba de ser relançada nos Estados Unidos pela gravadora Rhino em CD duplo, com todas as faixas remasterizadas a partir das fitas originais. O outro volume da trilha (Woodstock 2) também teve nova versão em dois CDs. Ambos os títulos com fotos e textos inéditos nos belos encartes e qualidade de som superior às edições anteriores. Na cola do 40º aniversário de Woodstock, há ainda caixas com vários DVDs e CDs, reunindo outras boas partes dos shows, e a coleção The Woodstock Experience, de álbuns duplos, com a íntegra das apresentações (algumas pela primeira vez em CD) de Sly & The Family Stone, Johnny Winter, Santana, Janis Joplin, e Jefferson Airplane. A caixa Woodstock - 40 Years on: Back to Yasgur?s Farm (Rhino) traz na ordem cronológica das apresentações 77 faixas em 6 CDs, 38 das quais nunca lançadas em disco. O showzaço de Hendrix, um dos mais festejados do evento, já tinham saído em CD e DVD. O pouco conhecido Carlos Santana, e o grupo que leva seu sobrenome, teve uma consagração surpreendente no festival. De ancestrais mexicanos, seu rock suingado e som inconfundível de sua guitarra foram lançados ao estrelato ali. O destaque de sua apresentação foi a consagradora performance de Soul Sacrifice. Outros momentos históricos foram a interpretação de Joe Cocker para With a Little Help From My Friends, de Lennon & McCartney, The Who com We?re Gonna Take it (de Tommy) e Jimi Hendrix no medley reunindo Star Spangled Banner e Purple Haze, com aquele solo incendiário, uma das atuações mais incensadas da história do rock. Quem também botou fogo na lenha foi Sly & The Family Stone, com seu misto de rock e soul, como na sequência matadora reunindo Dance to the Music, Music Lover e I Want to Take You Higher. Country Joe McDonald e Joan Baez transformaram suas apresentações em atos políticos e, como Richie Havens, encheram o ambiente com belas canções de acento folk e interpretações tocantes, bem como os mais privilegiados da trilha do filme, Crosby, Stills & Nash (com e sem Neil Young). Com um elenco desses, a utopia hippie só podia viajar alto. No sexo, nas drogas e no rock?n?roll, como nunca mais.