A trajetória em imagens de um astro de Hollywood Johnny Depp Photo Album apresenta-se como um biografia iconográfica de um dos maiores astros atuais de Hollywood. As fotografias são coloridas e em preto e branco e trazem o ator em diferentes filmes - de Tim Burton, John Waters e Roman Polanski. Mas o livro não mostra apenas Depp na grande tela. Tendo escolhido viver fora da azáfama hollywoodiana, o ator criou um ambiente para estar com a família sem os desgastes da exposição pública. A obra apresenta a família do ator, formada com a francesa Vanessa Paradis. Uma das declarações de Depp em destaque resume o espírito deste livro: "Se há uma mensagem veiculada pelo meu trabalho, é a de que vale a pena ser diferente."