A trajetória de Obama nas páginas de um jornal Obama - A Jornada Histórica New York Times Amarilys 240 págs., R$ 79 Publicado pelo jornal The New York Times, Obama - A Jornada Histórica é um relato sobre a trajetória do atual presidente dos EUA, da infância à posse como 44º ocupante da Casa Branca. O volume reúne vasto material fotográfico e analítico produzido pelos colaboradores e jornalistas do NYT. Entre as fotografias estão aquelas que renderam a Damon Winter o prêmio Pulitzer na categoria, em 2009. Trabalhos dos ilustradores também aparecem no livro, que traz textos dos colunistas David Brooks, Gail Collins, Maureen Dowd, Paul Krugman e Thomas L. Friedman. Os principais discursos de Obama são apresentados na íntegra. A tradução é de Ana Ban, Marisa Motta e Vivian Mannheimer.