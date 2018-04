A Toscana é logo ali

Conhecido por ambientar suas novelas em São Paulo, Silvio de Abreu escolheu a Toscana para dividir o pano de fundo de Passione, sucessora de Viver a Vida, que estreia na faixa das 9 da Globo em 2010. Não, a Itália não enfeitará somente os capítulos iniciais do folhetim. Segundo o autor, a Toscana será palco de muita história na trama, assim como o Ceasa e os bairros do Tatuapé e Jardim Europa, que terão núcleos importantes na novela. Até uma Toscana cenográfica deve ser providenciada no Projac, em Jacarepaguá.

Com estreia prevista para abril, Passione começa a ser gravada em janeiro na Itália, em locações em Florença, Siena, Lucca, além de cidades pequenas das regiões de Chianti e Maremma.

Já reservados para o elenco da trama estão: Débora Falabella, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Aracy Balabanian, Cleide Yáconis, Marcello Antony, Sérgio Brito, Mariana Ximenes, Cauã Reymond, Tony Ramos, Marcelo Médici, Reynaldo Gianecchini e Fernanda Montenegro.

"Claudia Raia não vai estar, olha que novidade", brinca Silvio de Abreu, sobre a atriz que está sempre em seus folhetins.