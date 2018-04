A Terra em Transe do espanhol Manuel Vilariño A mostra Terra em Transe, que será inaugurada quarta no Masp, reunirá 21 obras (uma delas na foto acima) produzidas entre 1997 e 2007 pelo premiado fotógrafo e poeta espanhol Manuel Vilariño. A exposição, com curadoria de Fernando Castro Flórez, é mais uma realização do museu paulistano em parceria com o governo espanhol. Vilariño cria um "território imaginário próprio", como se poderá ver neste conjunto de obras. A natureza-morta tem tom mórbido (é o tema do Vanitas que prevalece) e dialoga com fotografias de paisagens, por vezes, nebulosas. Serviço Manuel Vilariño. Masp. Av. Paulista, 1.578, 3251-5644. 11 h/ 18 h (5.ª, até 20 h; fecha 2.ª). R$ 15 (3.ª, grátis). Até 2/8. Abertura 4.ª, para convidados