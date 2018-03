A tentativa Data estelar: Mercúrio e Saturno em quadratura; a Lua Nova será Vazia das 8h26 às 13h51, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa espécie humana tenta deixar de ser uma pluma arrastada pelo vento do destino, pois já veio e foi demais ao sabor das circunstâncias e de decisões erradas. Erradas porque em grande parte se basearam na ideia de evitar as coisas desagradáveis que poderiam perturbar seus prazeres. Nossa humanidade tenta começar a pensar por si mesma, aprende como pensar, deixando para trás milênios em que a boa educação representava reproduzir o que diziam que devia ser pensado, as ideias dos antigos. Aprendendo a pensar, nossa humanidade salva a si mesma do engano em que ela mesma se meteu e que reproduz cotidianamente através das mentiras que diz e daquelas que engole da insolência oficial das instituições civilizadas. ÁRIES 21-3 a 20-4 A perfeição das obras não é um objetivo em si mesmo, mas um caminho de eterno aprimoramento. Por isso, seria melhor que você começasse a encarar as dificuldades e os obstáculos como o seguro sinal de isso estar acontecendo. TOURO 21-4 a 20-5 Dar rodeios para se pedir alguma coisa não pareceria ser, agora, a melhor estratégia. Os pudores e os temores provocam essa estratégia, mas, de novo, não é, no momento, o melhor a fazer. Experimente a clareza. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A boa vontade de ajudar e facilitar acaba, por causa das circunstâncias, tornando-se contrária ao que se esperava. Contudo, você não devia abster-se de tomar essas atitudes só pela expectativa de não darem certo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Todas as argumentações são sempre muito boas, porque exercitam o raciocínio. Porém, quando o assunto é dialogar, as argumentações não parecem ajudar muito, porque para as pessoas envolvidas só interessa isso, argumentar. LEÃO 22-7 a 22-8 Emoções ambíguas provocam desencontros, mas o que pareceria ser uma circunstância negativa pode transformar-se num bom resultado, desde que aproveitada com sabedoria. A ambiguidade mostra bem a verdadeira natureza das pessoas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Reflita com sinceridade sobre as consequências dos atos que você coloca em marcha. Isso garantirá que você não fique se convencendo de que suas intenções ficaram claras e transparentes para todas as pessoas. LIBRA 23-9 a 22-10 A dinâmica das emoções é simples pela sua própria natureza, mas nossa humanidade complica tudo porque tenta racionalizar o que não faz parte do mundo da lógica. Assim caminha nossa humanidade! Que tal retornar à simplicidade? ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Antes de dizer uma verdade, confira se esta é absolutamente necessária e se ajudaria a esclarecer a situação. Discrimine com ajuda do raciocínio lógico se a verdade serve à vontade de esclarecer ou à de provocar dor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Agora é um desses raros momentos em que o amor flui através de sua alma, não como onda romântica, mas avisando que seria melhor você ajudar mais do que ficar esperando ajuda de quem quer que seja. Ajude, pois! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Sempre valerá a pena assumir riscos para tentar levar à prática o que se deseja. Porém, também há de se levar em conta que o céu dispõe momentos auspiciosos para a realização, assim como também os adversos. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Onde houver qualquer mentira envolvida, pequena ou grande, a liberdade se verá constrangida e diminuída. Tenha em mente que para seu signo a liberdade é sagrada e, por isso, valerá a pena avançar mais na compreensão dela. PEIXES 20-2 a 20-3 A emoção não atrapalha, mas torna tudo mais real e verdadeiro. Por isso, na hora de levar à prática os seus planos, considere que a emoção comandará o jogo e que, também, esta ditará o melhor rumo a ser seguido.