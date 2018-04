''''A teledramaturgia está histérica e isso é de enlouquecer a todos''''

Como Ágata, Claudia Raia encara sua segunda vilã na TV. Depois de sair de uma cena em que encontra Dante (personagem de Reinaldo Gianecchini) para cometer mais uma maldade em Sete Pecados, a atriz conversou com o Caderno 2. Nesta entrevista exclusiva, Claudia diz que sua carreira se divide entre antes e depois de Engraçadinha, minissérie que protagonizou em 1995. E que a maior frustração foi a novela Terra Nostra. ''''Nem me recordo do nome da personagem.'''' E que seu pecado capital é a gula e que come como uma caminhoneira. Para você o que dá mais prazer: ser boa ou bruxa? Ser boa é morno, a mocinha é sempre vítima. A bruxa é a dona da ação, é uma personagem mais complexa. Ágata é minha segunda vilã, a primeira foi Ângela, em Torre de Babel, uma psicopata que matava e depois comia morangos. Ágata não é psicopata, é uma bandida, que quer o dinheiro dos outros. Ela representa as pessoas que são reféns do dinheiro. Qual foi sua referência para fazer Ágata? A personagem de Meryl Streep em O Diabo Veste Prada, um ser que usa o poder para pisotear as pessoas, que é má por prazer. O que você tem de Ágata? O fascínio pela moda, pelos lindos vestidos. Adoro o visual anos 80 que ela usa. O figurino e maquiagem inspiram o ator. Quando Gogóia (figurinista) me botou uma saia lápis, me veio aquele andar curtinho de Safira em Belíssima. A maquiagem de Ágata dá uma coisa dura nos olhos e cria uma máscara que não é minha. Eu sou uma palhaça, doce, o oposto de Ágata. Miguel Falabella diz que eu dou dois passos e caio do salto. Que desfecho você pediria para sua personagem? É cedo ainda, mas eu gostaria que ela se apaixonasse e não fosse correspondida para sofrer muito. Pediria para ela ser presa e levar uma surra para aprender a não brincar com a vida dos outros. Mas eu também gosto de vilões que se dão bem no fim, como a Bia Falcão da Fernanda Montenegro, em Belíssima. Não é assim que acontece com os vilões da vida real? Qual é seu pecado capital favorito? A gula. Mesmo com este corpinho, só Deus sabe o que eu como, sou uma caminhoneira: como arroz, feijão, carne, quando vou a uma churrascaria quase saio pendurada no espeto. Não gosto de doces, de massas, de álcool e compenso isso nas pratadas. Acredito na idéia de que você é o que você come. Venho de uma família de diabéticos e de obesos mórbidos, por isso sempre pensei na saúde. Qual trabalho mais te recompensou? Meu ápice foi Engraçadinha (minissérie na obra de Nelson Rodrigues), tanto que divido minha carreira em antes e depois de Engraçadinha. Mas foi importante fazer TV Pirata e virar da turma de Guel Arraes, da qual fazem parte não mais do que 10 ou 12 artistas, entre eles, Débora Block, Fernanda Torres, Diogo Vilela, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Marcos Nanini e Ney Latorraca. Destaco Tancinha, de Sassaricando, e Safira, um presente de Silvio de Abreu nos meus 25 anos de carreira. E qual o que mais te frustrou? A novela Terra Nostra, nem me recordo o nome da personagem, só me lembro de dizer ''''Mamá'''', e Lolita Rodrigues responder: ''''Si, hija, depois te explico.'''' Benedito Rui Barbosa não sabia o que fazer com nossas personagens. Passei seis meses grávida na novela até que um dia dei um toque no Jaime Monjardim para lembrá-lo que já estava na hora. E aí nasceu. Foi uma novela que eu não tinha porque ter entrado, mas é necessário saber lidar, porque nem tudo na vida são só flores e sucesso. Às vezes, mesmo com todo esforço, não rola. O que dá mais prazer: fazer novela ou musicais? São coisas tão diferentes. Para se fazer musical, o ator tem de ter três cérebros e para fazer novela, ele precisa de mil porque é tudo tão ágil e tem de ser eficiente. Transformar erros em acertos na maior rapidez. Por que você escolheu estrelar um musical enlatado como o Sweet Charity em vez de procurar uma opção brasileira? Não trouxe um musical enlatado, não montamos a versão americana da Broadway. Fiz com brasileiros: Charles Muller, Cláudio Botelho. Nosso coreógrafo foi Alonso Barros, um brasileiro que vive na Áustria. Colocamos até samba no musical. Sou fãzíssima de Bob Fosse e faz 17 anos que queria fazer um musical dele. E não podemos fingir que os americanos não sabem fazer musicais, eles têm know-how e temos de aprender com eles. Além disso, não temos no Brasil autores e compositores de musicais. Por que o Sweet Charity parou? Por falta de patrocínio, precisávamos de R$ 2 milhões e só consegui captar R$ 350 mil para montar a temporada que incluía Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Fui pessoalmente a pelo menos 20 empresas, fui bem recebida, mas fui infeliz na época, porque o orçamento do ano já estava comprometido. É uma produção cara porque são 72 pessoas entre artistas e técnicos, só a folha de pagamento custava R$ 400 mil. O que a TV e o teatro ainda devem a você? Nada, nem a vida me deve coisa alguma. Eu trabalhei e ela me deu tudo: meus dois filhos e o meu amor (Edson Celulari), que me deu os dois. A minha melhor personagem é a de mãe do Enzo e da Sofia. Qual é a avaliação que você faz da TV hoje? A teledramaturgia está um pouco histérica por pressão do ibope. Antes as histórias tinham seu tempo para desenvolver, hoje tem de acontecer mil coisas em cada capítulo. É enlouquecedor para todos: autor, diretor, atores. Acho que também falta um entretenimento mais lúdico. Dois atores dentro da mesma casa ajuda ou atrapalha? Só ajuda, um dá força para o outro. Estou embarcando para Salvador, ver meu marido estrear no teatro Don Quixote de Lugar Nenhum.