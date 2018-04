A tela dos vizinhos numa maratona imperdível

Pelo quarto ano seguido o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo volta para cumprir sua missão - atualizar o público interessado em uma cinematografia mal difundida. Por razões várias, que incluem a preguiça e o preconceito, filmes dos nossos vizinhos têm mais dificuldades para chegar às telas do que os produzidos em outros continentes. Isso para não falar no cinema hegemônico, que virtualmente ocupa o circuito. Como não adianta chorar, mais vale trazer filmes e exibi-los do que reclamar. E é o que faz o Festival, anunciando, como grande atração (mas não a única), o vencedor do Festival de Berlim deste ano, o peruano O Leite de Amargura, de Claudia Llosa, apresentado ontem, na abertura para convidados. Em seu primeiro dia de exibições para o público, o festival começa hoje a mostrar suas atrações variadas - são 111 produções, vindas de 17 países. Atrações compostas tanto de filmes novos como de antigos, o que cabe em sua proposta dupla, que é prospectiva mas também informativa. Por exemplo, hoje, uma novidade a conferir seria o primeiro longa-metragem do brasileiro Eduardo Valente, No Meu Lugar (Cinesesc, 21h). E o filme a revisitar poderia ser Mundo Grua, de Pablo Trapero (Memorial da América Latina, 22h). Valente faz sua estreia em longas. Trapero já fez vários filmes e tem sido bem recebido em competições internacionais. Mas, para muita gente, seu melhor trabalho ainda é este primeiro filme, produzido em preto e branco, cheio de encanto, dureza e poesia, ambientado no mundo operário argentino. Mas talvez o título mais curioso a ser visto neste primeiro dia seja Rude e Brega, do mexicano Carlos Cuarón, programado para o MIS às 20h. Estrelado pela dupla Gael Garcia Bernal e Diego Luna, foi selecionado para o mais recente Festival de Sundance e fala de histórias de futebol, o que levaria a supor interesse na chamada "pátria das chuteiras". Mas, aparentemente, não é o que pensam os distribuidores, talvez acreditando naquela máxima de que futebol dá público em estádio (quando dá) e não em sala de cinema. Então, para quem curte o tema, a ordem é não perder a oportunidade de vê-lo na tela grande. Hoje também passa O Amuleto de Ogum (Cinusp, 19h), revisitando a obra de Nelson Pereira dos Santos, autor homenageado deste ano. Para quem se dispuser, será interessante rever obra tão diversificada quanto a de Nelson. Poderão ser conferidos trabalhos mais narrativos como o próprio Amuleto e Memórias do Cárcere, até títulos mais experimentais como El Justicero e Como Era Gostoso Meu Francês. Nelson toca seu instrumento em vários registros e está agora finalizando um documentário sobre Tom Jobim. Serviço Memorial da América Latina. Av. Auro S. de Moura Andrade, 664, portão 16, tel. 3283-4757 Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso 207, tel. 3512-6111 CineSesc. Rua Augusta 2075, tel. 3082-0213 Cinusp ''Paulo Emílio''. Rua do Anfiteatro 181, tel. 3091-3540 MIS. Avenida Europa 158, tel. 2117-4777 Teatro Cacilda Becker. Praça Samuel Sabatini, 50, São Bernardo, tel. 4348-1081 Grátis. Até 12/7 www.festlatinosp.com.br