A surpresa de O Banheiro do Papa

Fotógrafo de projeção internacional - além de Fernando Meirelles, trabalhou com Spike Lee e Tony Scott -, César Charlone tem uma curiosa trajetória pessoal. Uruguaio de nascimento, queria ser cineasta e veio estudar no Brasil. O pai, intelectual renomado, diretor de teatro, poderia, quem sabe, tê-lo enviado à Europa, ou aos Estados Unidos, para estudar cinema, mas nos revolucionários anos 60 o jovem Charlone não queria dever nada, muito menos sua formação, aos imperialistas. Virou fotógrafo e fez muitos filmes institucionais, publicidade, alguma ficção. Mas a carreira não avançava. Charlone já tinha mais de 50 anos e, no fundo, não andava muito satisfeito consigo mesmo. Foi quando ocorreu o fenômeno Cidade de Deus em sua vida. Veja trailer de O Banheiro do Papa O filme de Fernando Meirelles, de 2002, virou referência internacional do cinema brasileiro. Charlone não parou mais de receber convites para fotografar e, com o próprio Meirelles, está em pleno processo de pós-produção de Blindness, adaptado do romance Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, correndo contra o tempo para que o filme fique pronto para o Festival de Cannes. Mas, agora, Charlone teve de se desligar um pouco de Blindness. No fim do mês, ele viaja para o exterior, para retomar de forma mais intensa os trabalhos. Por estes dias, anda mais empenhado em divulgar o próprio filme, que co-dirige com seu compatriota Enrique Fernández, sobre a visita que o papa João Paulo II fez à cidade de Melo, na fronteira do Uruguai com o Brasil. Vencedor de vários Kikitos no Festival de Gramado de 2007, O Banheiro do Papa andou sendo definido como ''neo-realista'' pela crítica, ao integrar a mostra competitiva do evento na serra gaúcha. O próprio Charlone não aceita muito a definição. O Banheiro do Papa é sobre os sonhos de gente pobre, mas é tão neo-realista como Cidade de Deus, que também trata de sonhos - que eles tentam realizar por meio da violência - de excluídos na favela carioca. Charlone exagera um pouco, claro. O tratamento de O Banheiro do Papa tem um tom ''menor''. Retire da palavra toda conotação negativa. Nada de ação nem violência, um pouco de humor, outro tanto de drama, uma minuciosa descrição das condições de vida dos personagens - tudo isso vincularia O Banheiro ao movimento que irrompeu na Itália, após a 2ª Guerra Mundial. A história é de Enrique Fernández e foi ele quem convidou Charlone para participar. Fernández tem ascendência negra e tentou usar Charlone como canal para chegar a Spike Lee, achando que o cineasta norte-americano de alguma forma o ajudaria a viabilizar seu projeto. Spike Lee não deu o sonhado impulso, mas a esta altura Charlone já estava fisgado pela história e por seus personagens. ''Enrique tem uma visão muito uruguaia e eu, como trabalhei em outros países e moro há muito tempo no Brasil, dei um outro olhar para o filme. Nós mexemos na estrutura, reforçamos os personagens.'' Charlone conta que filmava O Jardineiro Fiel na África, quando Fernández lhe enviou o roteiro. Durante uma filmagem, ele não tem o hábito de ficar lendo outro material, para não perder o foco, mas sua mulher leu e gostou. Após muitas mexidas no roteiro, Charlone finalizava O Jardineiro em Londres quando deu a grande cartada. Meirelles ia para o aeroporto, Charlone pediu para acompanhá-lo no carro da produção e, ali, em trânsito, lhe falou sobre o filme. Disse que a produtora uruguaia tinha o mínimo de dinheiro para colocar O Banheiro na lata. Meirelles colocou a O2 na parada, deu sugestões valiosas, O Banheiro do Papa aconteceu. Melo, como relata Charlone, é uma cidade muito pobre, cercada de latifúndios, inclusive de brasileiros. ''Partimos de uma história real, já tínhamos um material em vídeo da visita do papa, então não dava para se descolar desses fatos.'' Fernández já tinha o ator principal. César Troncoso é um ator de teatro, muito conhecido no Uruguai. Já tinha feito filmes, mas é, essencialmente, um ator de palco. Interpreta Beto, que vive de pequenos contrabandos na fronteira e sonha sair da miséria com o dinheiro que poderá ganhar construindo esse banheiro para ser usado pelos milhares de peregrinos e turistas que, com certeza, virão a Melo para ver o papa. Para saber o que ocorre, você terá de ver o filme, que estréia hoje. Valerá a pena. Charlone, com sua ''manha'' brasileira, sabia que essa história muito humana só iria funcionar se fosse narrada de forma naturalista. Ao entrar no projeto, ele impôs duas condições - queria um preparador de elenco e que o filme fosse finalizado no Brasil, onde as condições técnicas são melhores. Quem quer que seja, o preparador de elenco - a função cabe, aqui, a Christian Duuvorth - é uma figura polêmica (e até demonizada) no cinema brasileiro atual. Os detratores reclamam que o preparador arranca reações de não-profissionais que podem até servir à construção das cenas, mas não formam necessariamente atores, cujo método se baseia na repetição e na técnica. No caso de O Banheiro do Papa, o elenco principal era formado por grandes atores, mas Troncoso tendia a ser exagerado. Charlone compara. Quando chegam ao set, atores como Ralph Fiennes (O Jardineiro Fiel) e Julianne Moore (Blindness) querem saber onde estão as câmeras, quais são as lentes. Eles representam para a câmera (e Julianne está magnífica, Charlone garante). Troncoso arregalava o olho. Charlone lhe pedia menos, dizia que na tela tudo se amplia e não era preciso arregalar o que o espectador já veria naturalmente. O papel do preparador consistiu, basicamente, em diminuir a intensidade das interpretações. Menos é mais. O resultado é um belo filme que, em Gramado, conseguiu o milagre de agradar ao público e aos críticos. Charlone está cheio de expectativa - ''Seria louco se fizesse o filme não querendo que seja visto por muita gente.'' O próximo, ele já sabe que será polêmico - um documentário sobre Hugo Chávez, tentando iluminar a personalidade do controvertido presidente da Venezuela. Serviço O Banheiro do Papa (Uruguai-Brasil-França/2005, 97 min.) - Drama. Dir. César Charlone e Enrique Fernández. 10 anos. Cotação: Ótimo